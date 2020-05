A Mercedes két hátsószárnytartóval is kísérletezik 2020-ra

A Forma-1 továbbra is „nyári szünetét” tölti, a legújabb hírek szerint akár május 20-ig is, azonban az F1 reményei szerint a szezon júliusban Ausztriában, zárt kapuk mögött elkezdődhet már.

A fejlesztési verseny kap újabb másfél hónapot, és érdekes lesz látni, hogy mennyiben fognak különbözni az autók a Barcelonában látottaktól. A legtöbb szem továbbra is a Mercedesre fog hegyeződni.

A Mercedes W11 továbbra is a jelenlegi szabályrendszer legkiforrottabb autója, ezért egyértelmű, hogy mindenkinek van mit tanulnia a Mercedes megoldásaiból.

A DAS mellett érdemes megemlékezni az Ackermann szögekkel játszó első felfüggesztésről is, amelyet a Ferrari is átvett, és PAS-nak (Power Assisted Steering) nevezték el. Ezt a rendszert már 2019-ben is használta a Mercedes, az év második felétől a Ferrari is, idén pedig a Haas használja még.

Mercedes AMG F1 W11 power steering DAS Fotó készítője: Giorgio Piola

A megoldás lényege, hogy az első kerekek eltérő szögben fordulnak a kormánymozdulat hatására, optimalizálva ezzel a kanyarodási szögeket, ami javítja a gumik életét, valamint aerodinamikai előnyei is vannak.

Barcelonában a Mercedes kipróbált még két különböző hátsószárnytartót is. A W11 is dupla pillérekkel jelent meg, ezt a megoldást a Ferrari honosította meg a Forma-1-ben, azonban a Mercedesnél továbbra is az egy pilléres megoldást tartják a legideálisabbnak, ezért annak fejlesztéséről sem mondanak le.

Alfa Romeo Racing C39 rear wing pillar detail comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

Az Alfa Romeo által is átvett Mercedes hattyúnyak megoldás lényege az, hogy az áramlatok között egyfajta befújást idéznének elő, kiküszöbölve a DRS-t irányító mechanizmus hátrányos légellenállását.

A Mercedes másik koncepciója, az egypilléres megoldás lényege, hogy a középső tartó meghosszabbítása magában foglalja a DRS irányítómechanizmusát is, csökkentve ezzel az autó hátsó részlegének légellenállását, azonban az elrendezés megerősítéséhez egy gyűrűvel körbe kell fogni a kipufogócsövet is, amely extra súlyt jelenthet.

Mercedes AMG F1 W11 rear wing detail Fotó készítője: Giorgio Piola

