A Mercedes izgatottan várja, versenyképesek maradnak-e idén

Az F1 már lázasan készül a 2022-es szabályváltozásokra. A költségvetési okokból elnapolt magújulás következtében a csapatok nagy része továbbfejlesztett 2020-as autóját használja majd 2021-ben.

Az aerodinamikai fejlesztések korlátozásával, a Pirelli új gumijaival, a költségsapka bevezetésével és a kevés tesztlehetőséggel James Allison tagadja, hogy a Mercedes világbajnoki győzelme garantált lenne idén.

„Aki 2020 folytatását várja az idei évtől, ne lepődjön meg, ha valaki nem ért vele egyet” – mondta Allison a Mercedes által készített videóban.

„A szabályok merőben mások lesznek 2021-ben. Nagyon sok területre kell majd odafigyelnünk. Remélem, elvégeztük a szükséges munkát ahhoz, hogy az élen maradhassunk.”

„Ahogy a korábbi években is, úgy most is nagyon idegesek és izgatottak vagyunk amiatt, működnek-e majd az általunk alkalmazott újítások.”

A téli időszak minden csapat számára az új autóval való megismerkedésről szól. A Mercedes sok csapathoz hasonlóan szintén arra törekedett, hogy ne kelljen egy teljesen új autót készítenie 2021-re.

Allison hozzátette, hogy bár jelentős változások lesznek idén, a W11-ből sok elemet egyszerűen átültettek a W12-be.

„Sok esetben nem kellett új elemet gyártanunk, ami különös érzés volt, eddig ugyanis nem ehhez szoktunk.”

„Ennek ellenére a téli szünetünk ugyanolyan intenzív volt, mint az eddigi években. Rengeteg változtatást kellett végrehajtanunk” – mondta Allison.

