A Mercedes izgatott a 2020-as pilótapiac miatt: új páros 2021-től?

Valtteri Bottas eddig mindig csak 1 évvel hosszabbíthatott a Forma-1-ben, és idén igencsak remegett alatta a léc, de a vezetőség végül adott neki még egy lehetőséget. Esteban Ocon emiatt távozik, és a Renault-nál folytatja tovább Daniel Ricciardo mellett, aki szintén esélyes lehet a Mercedes ülésére 2021-ben, mivel az ausztrálnak lejár a szerződése, akárcsak a hatszoros világbajnok Lewis Hamiltonnak.

Toto Wolff nem zárja ki azt az opciót, hogy változzon a felállásuk, de elsősorban arra törekednek, hogy Hamilton hosszabbítson, ami valószínűleg meg is fog történni. A csapattárs személye azonban változhat, és többek között Sebastian Vettel is kontraktusa is lejár a következő év végén. Rég volt példa arra, hogy ilyen nagy mozgás induljon be a pilótapiacon.

„Úgy vélem, hogy Valtteri egyre jobb formát mutat, ami nemcsak számára fontos. Nekünk is fontos, hiszen arra törekszünk, hogy két nagyon erős versenyzőnk legyen. Azt hiszem, büszkének kell lennem, mert itt Austinban nagyon erősek voltak, és remek harcot vívtak egymással a győzelemért. Nyilván ez nem mindig a legnyugodtabb időszak számunkra a garázsban, de két olyan srácról beszélünk, akik nagyon profik, és tisztelik egymást. Ez most is látszott, noha mindketten nagyon nyerni akartak, de a végén csak egy győztes lehet...”

„Érdekes és izgalmas a helyzetünk, mert mindkét pilótánknak csak 2020 év végéig van szerződése, tehát 2021-re nyitottak a lehetőségek. Nyilván arra koncentrálunk, hogy a párosunk erősebbé és sikeresebb váljon. Azt hiszem, hamarosan be fog indulni ez a bizonyos körhinta a versenyzői piacon 2021-re... Nagyon izgalmasnak találom ezt.”

„Valtteri is nagyon nagy részese annak, hogy mindkét fronton megnyertük a bajnokságot. A csapat igazi ereje abban rejlik, hogy minden egyén hozzájárul ehhez a maga módján. Nem akarok politikusnak hangzani, de valójában ennek a csapatnak a gerincét képezzük a sok jó emberünkkel. Nikinek például nagy szerepe volt ebben, és hiányzik is mellőlem, elsősorban barátként, utazói partnerként és szakemberként, aki fontos láncszem volt.”

„Mivel szerintem nem voltunk túl versenyképesek a korábbi futamokon, hiányzott a nyomás. Most azonban kellően erősen jöttünk vissza, hosszú hónapok után időmérőt nyertünk, és a futamon az első két helyen értünk célba. Ez egy jó válasz volt, saját magunk számára is. A kihívás azonban még mindig adott, és biztos vagyok benne, hogy az utolsó két futam sem lesz könnyű, amik előrejelezhetik a 2020-as évet, hiszen a szabályok nem sokat változnak.”

„Személy szerint nagyon élvezem az idei harcot, még akkor is, ha az néha stresszes, és sok olyan futam volt, amikor nem mi voltunk azok, akik örülhettek. Az azonban még boldogabbá tesz, hogy azokat a futamokat is képesek vagyunk megnyerni, amik igazán nehezek. Szükségünk van ezekre a sikerekre, és azokra az emberekre, akik nélkül ez nem jöhetne létre.”