A Mercedes is izgatott a 2021-es F1-es szabályok miatt

A hétvége egyik fő híre az volt, hogy a Motorsport Világtanács csütörtöki szavazásán a résztvevők elfogadták a Forma-1 2021-ben életbe lépő szabálykönyvének tervezetét. A legjobb hír ezzel kapcsolatban az, hogy a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto is támogatta azt, ami azt jelenti, hogy a csapat nem fogja használni vétójogát, a csapatfőnök arról is beszélt, hogy miért, és a Mercedes vezetője, Toto Wolff is ugyanazokat az érveket hozta fel, amikor megkérdezték, meglepte-e, hogy az olaszok nem gáncsolták ki az ügymenetet:

„A vétó meglépése egy nagyon szélsőséges manőver lenne, és szerintem okosabbak annál, hogy csak úgy dobálózzanak vele. Mind részt vettünk az egyeztetéseken, mi, a Ferrari, a Red Bull, és még páran aggódtak, hogy a 2021-es szabályzat az autóverseny technológiai élét el fogja venni, de bízom benne, hogy az FIA-vel együttműködve még jó ötleteket tudunk alkotni. Ez egy kiindulópont, és a teljesen új autó építését mi is inkább kihívásnak tekintjük. Állunk elébe.”

Az új pénzügyi szabályok meghozatala miatt sokan attól aggódtak, hogy egyes csapatoknál – főleg a nagyobbaknál – fokozatos leépítések kezdődhetnek meg, de Toto Wolff igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy olyan megoldást szeretnének találni a helyzetre, amely senkinek a megélhetését nem sodorja veszélybe:

„Nagy újdonság ez, és a mi dolgunk, hogy azokat a döntéseket hozzuk meg, ami az embereinknek, és a Mercedesnek is a legjobb. A csapatban hatalmas üzleti energia van, a mérnöki szárny folyamatosan erősödik, és a Forma-1-en kívül is rengeteg izgalmas projektünk van, más versenysorozatok például. Magyarán az a célunk, hogy megvédjük az alkalmazottainkat, de közben a tudás is nálunk maradjon. Megvizsgáljuk, mit tehetünk ez ügyben.”

