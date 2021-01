A Mercedes helyében Jordan ajtót mutatna Hamiltonnak, ha nem egyezik bele a feltételeikbe

Lewis Hamilton és a Mercedes még mindig tárgyalnak a brit új F1-es szerződéséről. Mi azonban a probléma? A korábbi csapatfőnök, Eddie Jordan tudja, hogyan kellene reagálni a hétszeres bajnok követeléseire.

Jordan még mindig az egyik legenigmatikusabb személyisége az F1-es cirkusznak, és az egyik legjobban informált is. Már évek óta egyfajta jósnak tartják őt Nagy-Britanniában, mivel több korábbi szenzációs bejelentést is elsőként szellőztetett meg.

Ott volt például Michael Schumacher visszatérése a Mercedesszel, vagy a visszavonulása 2012 végén, de beszélhetünk Hamilton McLarenről Mercedesre váltásáról is. A legutóbbi fogása pedig az volt, amikor arról beszélt, hogy a vegyipari óriás, az INEOS részvényeket vásárol majd a csillagosok F1-es csapatában.

Eleinte ezt még határozottan tagadta Toto Wolff. Három héttel ezelőtt viszont mégis érkezett a hír, hogy a cég megvásárolta az istálló egyharmad részét. Az F1-Insider.com Dél-Afrikában érte utol az „őrült” írt, ahol a téli időszakot tölti éppen fokvárosi otthonában.

Először is azt kérdezték tőle, hogy honnan tud ennyi bennfentes információt. „Kiváló forrásaim vannak, akikben 100 százalékig megbízom, plusz ott van a józan ész. Még mindig remek kapcsolataim vannak, többek között gyakran beszélek Bernie Ecclestone-nal is telefonon.”

A Channel 4-nak is dolgozó szakértő jelenleg éppen Hamilton stagnáló szerződéses tárgyalásai miatt aggódik. „A felek látszólag nem értenek egyet a feltételek kapcsán. Én csak azt hallottam, hogy Lewis többet akar, mint amennyit a Mercedes ki akar fizetni.”

„Talán a csapat bevételeiből való részesedés és a Mercedesen belüli jelentős szerep is része ennek. Ha én lennék a Daimler főnöke, akkor ajtót mutatnék neki. »Vagy a mi feltételeink szerint vezetsz, vagy mész«.”

„Elmondanám neki azt is, amit Bernie Ecclestone mondott Ayrton Senna halála után. Ugyan Bernie-t is sokkolta és elszomorította a hír, de ő volt az első, aki összeszedte magát és azt mondta: »Fejezzétek be a panaszkodást. Mindenki pótolható«. Ezt Lewisnak is tudnia kellene.”

Jordan ezek után áttért Sebastian Vettel Aston Martinhoz igazolására, és szokásához híven nem fogta vissza magát. „Nagyon kedvelem őt, de szerintem az Aston hibát követett el a leigazolásával. Az utolsó két év Leclerc ellen a Ferrarinál szörnyű volt.”

„Nem tudom, hogy miért nézett ki ennyire rossznak, mivel csak nyert négy bajnoki címet. Túl van már azonban a csúcson. Mindegy is, én megtartottam volna Perezt.” Jordan szerint azonban Vettelnek nem kell annyira félnie házon belül.

„Lance olyan, mint egy nagy meglepetés. Sosem tudod, hogy mit kapsz tőle. Néha nagyon jól vezet, néha meg hihetetlenül rosszul. Ő minden, csak nem konzisztens” – szúrt oda a kanadai pilótának.

Jordan szerint a pilótapiac nagy nyertese a Red Bull. „Perezzel egy top versenyzőt kapnak. Senki sem hiszi, hogy olyan gyors, mint Max Verstappen. Egyébként senki sem az. Perez egy remek pilóta, aki megcsinálja azt, amit a Red Bull elvár tőle, főleg a futamon.”

„Elég közel lesz Maxhoz, így nyomást tudnak majd helyezni a Mercedesre két autóval. Az elődje, Alex Albon, sosem tudta ezt megcsinálni” – zárta szókimondó interjúját Eddie Jordan.

