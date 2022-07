„A Mercedes harcban lesz a futamgyőzelemért Franciaországban“

Nehezen kezdődött a 2022-es Forma-1-es szezon az előző nyolc év konstruktőri világbajnokának, a Mercedes az egyik veszteseként jött ki a szabályváltozásokból és elveszítette vezető helyét az erősorrendben.

A Brit Nagydíjra viszont sikerült olyan frissítési csomagot szállítaniuk, amely orvosolta a delfinezés problémáját, a W13 pedig valamelyest felzárkózott versenytempóban a Ferrarihoz és a Red Bullhoz.

Toto Wolff a héten arról beszélt, hogy két-három tizedmásodperc lemaradásuk még mindig van az élcsapatokhoz képest, Lewis Hamilton viszont zsinórban háromszor állhatott fel a dobogóra, ami mindenképpen bizakodásra adhat okot a csapatnál.

A száguldó cirkusz mezőnye jövő hétvégén a Paul Ricard pályára utazik, a korábbi Forma-1-es pilóta, Jolyon Palmer pedig úgy gondolja, a franciaországi pálya karakterisztikája fekszik a Mercedesnek.

„Amint visszatért a Forma-1 a hagyományos versenypályákra, plusz a silverstone-i fejlesztésekkel együtt úgy tűnt, hogy Lewis Hamilton ismét a győzelemért harcolhat, bár kétségtelenül segített neki ebben Verstappen, Perez és Leclerc küszködése“ - írta Palmer a Forma-1 hivatalos oldalán az Osztrák Nagydíj után.

„Nem számítottam arra, hogy Ausztriában ilyen erősek lesznek, és még ennél is lehettek volna jobbak, ha Hamilton és Russell nem törik össze az autót az időmérő edzésen“ - folytatta Palmer.

„A következő, Francia Nagydíj helyszíne az egyik legsimább pálya, ami túlnyomórészt közepes és nagy sebességű kanyarokból áll. A múltban is jól ment a Mercedesnek ezen a pályán és idén is most lesz a legnagyobb esélyük a futamgyőzelemre“ - tette hozzá a brit.

Palmer ugyanakkor hozzáteszi, bár a W13 erősnek tűnik a versenyeken, a kvalifikációs tempójuk még mindig nem ér fel a Red Bulléhoz és a Ferrariéhoz, egyelőre nem is sikerült még beleszólniuk a pole pozícióért folytatott harcba.

„A Mercedes versenytempója lényegesen jobb, mint a kvalifikációs formájuk. Ha abban gondolkoznak, hogy nyerni szeretnének Franciaországban, akkor az időmérő edzésen javulniuk kell az egykörös tempóban“ - fejtette ki Palmer.

