„A Mercedes gondjai a közelében sincsenek annak, mint amit ők sugallnak”

Ha minden igaz, akkor Imolában egy jelentős fejlesztési csomag bevetésére készülnek a csillagosok, ami alapjaiban szabhatja át az autót és annak működését is. A Mercedes körüli negatív hangok azonban egyértelműen csillapodtak a szezonnyitó Bahreini Nagydíj óta.

Ez nagyban köszönhető annak, hogy legutóbb Ausztráliában az időmérőn és a futamon is erős tempót mutattak, még ha a Red Bullt összességében nem is tudták megszorongatni. Toto Wolff például odáig ment, hogy szerinte George Russell technikai hibája nélkül akár a futamot is megnyerhették volna.

Mindezek alapján Tom Clarkson, az F1 Nation podcast műsorvezetője arra a következtetésre jutott, hogy ha a Mercedes nem is lesz képes legyőzni a domináns Red Bullt a szezon egészét tekintve, a gondjaik közel sem akkorák, mint ők azt a külvilág felé közvetítik.

„Emlékszünk rá, hogy az első futam után Toto Wolff levelet írt a rajongóknak, rendkívül negatív volt a médiában, akárcsak Lewis, aki szerint nem passzol hozzá az autó, nem találja vele az összhangot, túlságosan is elöl ül benne.”

„A Forma–1-ben viszont a stopperóra sosem hazudik, és nézzük meg az utóbbi két futamot. A Red Bulltól alig két tizedre voltak lemaradva az időmérő edzésen. És Szaúd-Arábiában is hasonló volt a helyzet, még ha ott Sergio Perez is volt pole-ban.”

„Egy olyan autó viszont, amely csak két tizedre van a Red Bulltól, egyáltalán nem egy rossz versenyautó. Szóval szerintem egyáltalán nem rossz ez a kiindulópont. A Mercedes gondjai tehát a közelében sincsenek annak, mint amit ők sugallnak” – vélekedett Clarkson.

