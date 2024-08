A Mercedes felfedte, milyen tényezők vezethettek Russell kizárásához

Hiába nyerte meg zseniális versenyzéssel a múlt vasárnapi futamot Russell, néhány órával a leintés után kiderült, hogy az autója másfél kilóval a megengedett súlyhatár alatt volt, ezért pedig automatikus kizárás jár.

A Mercedes korai elemzései nem tudtak egyetlen tényezőt megnevezni a problémára, ezért az istálló lényegében az autó összes elemét leméri, hogy megértse, hol siklottak félre a dolgok. A kezdeti gyanú az abroncsokra terelődött, hiszen a brit pilóta váratlan egykiállásos taktikája révén azok talán túlságosan is sokat veszítettek a futófelületükből, ezáltal pedig a súlyukból.

Mivel a gumik egy etap során akár egy kilogrammot is könnyülhetnek, így nagyon is lehetséges, hogy a régi abroncsok extra kopása okozhatott akkora veszteséget, ami miatt az autó a végén a súlyhatár alá került. A Mercedes szokásos futam utáni videójában Andrew Shovlin vezető pályamérnök azonban arról beszélt, hogy egyéb tényezők is közrejátszottak, a csapat pedig most ezeket próbálja alaposabban feltárni.

„Természetesen nagyon csalódást keltő és balszerencsés volt, főleg úgy, hogy ennyire erős versenyt futott és ilyen hátulról tudott nyerni. Most próbáljuk megérteni, mi történt pontosan. Ennek egy jó része azt jelenti, hogy le kell mérnünk a különböző komponenseket.”

„Az autó elég sokat veszíthet a tömegéből egy verseny folyamán. Ott van a gumikopás, a kopólemez, a fékek elhasználódása, olajfogyasztás. Maguk a versenyzők is sokat fogyhatnak. És ezen a futamon George például elég sok súlyt vesztett” – magyarázta Shovlin.

Emellett arról is beszélt, hogy a futam előtt semmilyen figyelmeztető jele nem volt a későbbi problémának, mivel Russell és Lewis Hamilton szinte azonos súlyúak voltak, amikor az időmérő után megmérték őket.

„Az autók azonos tömegen kezdték a futamot. Lewis és George is mérlegre állt a kvalifikációt követően. A két autó 500 grammra volt egymástól. A gond viszont csak George-nál jelentkezett részben amiatt, mert a gumikopás jóval komolyabb volt. Emellett látszólag a kopólemez felülete is jobban elhasználódott. Begyűjtjük majd az adatokat, aztán megnézzük, hogyan tudnánk javítani az eljárásainkon, mert nyilván nem akarjuk, hogy ez újra előforduljon.”

Mivel az általános vélekedés szerint tíz kilogramm nagyjából 0,3 másodpercet ér körönként, ezért feltételezhetjük, hogy a 1,5 kiló mínusz is ért valamennyi tempóelőnyt Russellnél. Shovlin szerint ugyanakkor ennek valódi hatását nehéz megítélni, főleg azért, mert a két autójuk azonos tömegen kezdte a futamot.

„Ami a verseny eleji tempóelőnyt illeti, az egyenlő a nullával, mert George és Lewis autója azonos súlyú volt. Mivel azonban George autója komolyabb mértékben könnyült, mint Lewisé, így nyilván ehhez kapcsolódik némi előny, de ezt csak századokban lehet mérni körönként. Tényleg kicsi különbségről van szó, mert egy-két kiló nem jelent túl sok köridőt” – zárta a szakember.

Toto Wolff csapatfőnök a futamot követően több ízben is próbált választ adni arra, miért alkalmaztak eltérő taktikát a két versenyzőjüknél a Belga Nagydíjon.