A Mercedes ezért hívta vissza Bottast a katari defekt után

A Mercedes vezető pályamérnöke, Andrew Shovlin elmagyarázta, hogy Valtteri Bottas defektje túl nagy kárt okozott ahhoz, hogy elég versenyképes legyen a verseny hátralévő részében. Bottas a hatodik helyről indulva a dobogóért harcolt volna Katarban, ha a 33. körben nem adja fel a szolgálatot a bal első gumija.

A finn ekkor a közepes gumikeverékkel versenyzett, és ő volt az első a négy versenyző közül, aki defektet szenvedett a futam során. Bottasra fontos szerep hárult volna azzal, hogy a végén megpróbálja ellopni a leggyorsabb körért járó egy pontot Max Verstappentől de a Mercedes szerint túlságosan is megsérült az autója.

„Nem csak időt, hanem teljesítményt is vesztettünk. Ez azért történt, mert a defekt után a szárny az aszfalthoz ért és nem csak az, hanem a padlólemez és több aero elem is megsérült. A kiállás után már láttuk a telemetrián, hogy mennyi teljesítményt vesztettünk. A sérülés túl nagy volt ahhoz, hogy Valtteri bárkit is megelőzzön, így inkább visszahívtuk az autót“ - mondta Shovlin.

Bottas gyengén kezdte a versenyt, kezdetben Lance Stroll és Juki Cunoda mögött ragadt. Azonban amint mindkét pilótát megelőzte, elkezdte behozni a lemaradását és valószínűleg a dobogón végezhetett volna, ha nem kap defektet. A Mercedes állítása szerint Fernando Alonsót próbálták lerázni Bottas kiállása előtt, ezért nem cseréltek kereket korábban.

„Nos, konkrétan Alonsót próbáltuk tisztázni. Viszonylag friss keményeken volt. Valtteri gyorsabb volt, körönként néhány tizedet talált és ha még három-négy kört kint maradtunk volna, akkor ki tudtuk volna építeni a szükséges távolságot" - tette hozzá Shovlin.

„Ahogy látták, defektet kaptunk. Az időzítés nagyon szerencsétlen volt. Valtteri nagyjából akkor érezte, amikor mi is láttuk az adatokon és ez túl késő volt ahhoz, hogy visszaérjen a bokszutcába.

A defekt után nem volt tapadása a jobbos kanyarokban, és végül az a kör a versenyidő szempontjából nagyon sokba került“ - magyarázta a Mercedes vezető pályamérnöke.

