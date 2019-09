A Mercedes és a Renault között teljes a bizalom Oconnal kapcsolatban

Esteban Ocon a következő szezontól a Renault teljes értékű pilótájaként folytatja pályafutását, ahol Nico Hülkenberget váltja. A fiatal franciát már idénre szerette volna a Mercedes a sárga-feketék rendelkezésére bocsátani, akkor azonban csak kölcsönbe, amibe a Renault nem ment bele, így Ocon helyett a Red Bullt elhagyó Daniel Ricciardo mellett döntöttek, aki nem csak kölcsönjátékos lett volna.

Még több F1 hír: Őrülten nagy képgaléria Monzából, az F1-es szombatról

A két csapat között, úgy nézett ki, ez egy kisebb szakadást okozhat, ám ha így is volt, úgy néz ki, sikerült orvosolni, így 2020-ban a Mercedesnél is maradhat a finn Valtteri Bottas, és a Renault-nak is van egy tehetséges pilótája, aki csak az övék. A szakítás előtti utolsó hetekről Toto Wolff csapatfőnök így nyilatkozott:

„Esteban és én egy hete megbeszéltük, meddig maradhat a szerepeiben itt. Minél tovább marad, annál több információt tud átvinni, és nem is tagadta, hogy mindent átad a Renault-nak, amit tud. De ilyen az átállás. Fontos szerepe van a fejlesztésben, de szép lassan el fog maradni a jövőbeli terveinkről, a következő évi autóról szóló meetingekről, vagy bármiről, amit nem szeretnénk, ha kikotyogna. De ettől még értékeljük a munkáját, amire nagy szükségünk van ahhoz, hogy megnyerjük a bajnokságot”

Mint köztudott, Ocon a Mercedes utánpótlás-programjának az a tagja volt, akinek nem titkoltan f1-es ülést szántak, azonban mivel Valtteri Bottas jövőre is az ezüstnyilaknál marad, lemondtak róla. Persze ez nem azt jelenti, hogy a csapat hátat fordítana a Forma-1-nek:

„Ha a kérdés az, hogy Ocon elengedése annak a jele-e, hogy elhagyjuk a sorozatot, akkor nemet kell, hogy mondjak. 2020-ban sok szerződés él még, de ezeket el is lehet addig törölni. A mi részünkről csak zöld lámpákat látok. Szeretjük ezt csinálni, és a márkának is jót tesz. Persze manapság gyorsan változnak a dolgok, és mindig a labdát kell figyelni fél szemmel. Ahogy mondtam, nagyon szerencsések vagyunk, hogy a Mercedes áll mögöttünk. De Esteban szerződése semmit nem jelent a csapat jövője szempontjából.”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotó készítője: Alessio Morgese

A 2018-as fiaskó után Toto Wolff úgy gondolja, bár akkor még lehetett úgy érezni, hogy a két csapat között megcsorbult a bizalom, de ez szerinte sosem volt így:

„Nem, sose vesztettük el a bizalmunkat feléjük. Olyan sok dolog van, amit csapatként meg kell beszélnünk a sportág jövőjével kapcsolatban például, hogy pár ilyen kicsúszott szó simán beleférhet Oconnal kapcsolatban, ez egy ilyen üzem. Volt idő, amikor haragudtunk egymásra, de ezen túl kell lépni, és én ma is ugyanúgy tisztelem Cyrilt (Cyril Abiteboul, Renault csapatfőnök), és a Renault-t mint márkát. Keményen kell játszanunk, de ez azt is jelenti, hogy meg kell tanulnunk gyorsan megbocsátani.”

A Renault részéről Cyril Abiteboul is megerősítette, hogy bár nem feltétlenül kezelték a legjobban a helyzetet, az ő részükről is szent a béke:

„Nem mondom azt, hogy nekem is nagyon jól esett, hogy a dolgok úgy alakultak, ahogy tavaly, mert nem volt jó nekünk sem, nem az volt a cél, hogy az út szélén hagyjuk Estebant csak azért, hogy lecsaphassunk Ricciardóra. Részletekbe nem mehetek bele, de egyik csapat sem kezelte ezt megfelelően. Ebben idén határozottan fejlődtünk, átbeszéltünk részletesen mindent, amit akartunk egymástól, és mind betartottuk a határidőket. Roppant gördülékeny, és átlátható tárgyalás volt egyszerű célkitűzéssel.”

Középpontban a Forma-1 jövő évi naptárja, mely soha ezelőtt nem volt ilyen hosszú, benne a 22 futammal. Később még több lehet.