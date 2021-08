A Mercedes értetlenül áll a Red Bull „furcsa” döntése előtt

Eleinte azt hihettük, hogy a kanyargós mogyoródi aszfaltcsík tökéletesen kidomborítja majd az RB16B erősségeit. A Mercedes azonban némileg talán meglepte legfőbb riválisát, hiszen szombaton kibérelték az első sort, a futamon pedig egy rossz taktikai döntés ellenére is harmadikak lettek.

A csillagosok nem tudták egyből megmagyarázni, hogy miért ment nekik ilyen jól hazánkban, ugyanakkor érdekesen szemlélték a Red Bull szárnyválasztását. Attól féltek, hogy a bikások verhetetlenek lesznek, ha a legnagyobb leszorítóerős csomagot használják.

A csapat vezető pályamérnöke, Andrew Shovlin így fogalmazott: „Azt hittük, ez a pálya kedvezni fog nekik. Egy másik dolog, ami miatt mindig aggódunk, amikor egy maximális leszorítóerőt igénylő pályára érkezünk, az az, hogy mi egyébként is gyakran megyünk maximális szárnyakkal, ők azonban csak a Monacóhoz hasonló helyszíneken vetik be azokat.”

„Ezúttal viszont talán nem tudták megoldani a működését. Szombaton levették az autóról, és számunkra furának tűnik, hogy bármi mást használnál ezen a pályán, mint a legnagyobb hátsó szárnyad” – állt kissé értetlenül a Red Bull döntése előtt Shovlin.

„Nem tudjuk persze, hogy miért ezt választották, de lehetséges, hogy egyszerűen nem tudták így az autó elejét működésre bírni, és ezért használtak aztán kisebb szárnyat.” A Mercedes alaposabban is ki akarja elemezni, hogy miért voltak jobbak riválisuknál, mert úgy tűnik, hogy az egyenesekben és a kanyarokban is javultak.

„Ezt meg kell néznünk a következő napokban. Most már csak aprócska fejlesztések érkeznek. Silverstone-ban jött a nagyobb csomag, és úgy tűnik, azzal valóban nyertünk némi teljesítményt. A gumikat is jó tartományban tudtuk tartani, és az egyensúly is a helyén volt.”

„Igazából viszont mi magunk is meglepődtünk. Nyilván ez egy kellemes meglepetés, de nem hittük volna például, hogy ekkora előnnyel leszünk majd pole-ban.” A címvédő csapat most úgy vonulhat el a szünetre, hogy mindkét bajnokságban visszaszerezték a vezetést, ami további lökést adhat számukra.

