A Mercedes elmondta, van-e esély Schumacher szerződtetésére

Egyre inkább úgy tűnik, hogy nem marad a száguldó cirkusz rajtrácsán Mick Schumacher. A Haas a mai napon vélhetően bejelenti, hogy a következő idénynek már Nico Hülkenberggel vágnak neki, fiatalabb honfitársának pedig maximum tartalékos szerep juthat az F1-ben.

Az már korábban kiderült, hogy Schumacher az év végén szakít a Ferrari-akadémiával is, így megnyílik annak a lehetőség más csapatok számára, akik még teszt- és tartalékpilótát keresnek.

Az egyik ilyen alakulat az a Mercedes, aki Stoffel Vandoorne-t és Nyck de Vriest is elveszítette. A brackley-i alakulattal kapcsolatban korábban Daniel Ricciardo neve is felmerült, de úgy fest, hogy Mick Schumacher előtt sem zárták be az ajtókat.

„Nem tudom mi a helyzet Mickkel a Haasnál. Szerintem a legfontosabb dolog az lenne számára, hogy teljes állású szerepet kapjon, de nem titkolom, hogy a Schumacher-család a Mercedes történelmének része és nagyra értékeljük Mick személyiségét“ - mondta Toto Wolff.

„Ezért mindenképpen tárgyalni fogunk vele a tartalékversenyzői lehetőségről, ha erre kerül a sor. A prioritás viszont az, hogy főállású pilóta legyen, hiszen ez az, amit ő megérdemel és amire a képességei predesztinálják“ - tette hozzá a Mercedes csapatfőnöke.

A fiatal pilóta édesapja, Michael Schumacher 2010-ben éppen a Mercedesnél tért vissza a Forma-1-be, és három szezont töltött el a csapatnál, mielőtt a 2012-es szezon végén végleg visszavonult. A hétszeres világbajnok pályafutása elején szintén Mercedes-motorral versenyzett 1990-ben és 1991-ben, mielőtt a Jordanhez szerződött volna.

A Mercedes jelenlegi tartalékpilótái közül Nyck de Vries a következő szezontól az AlphaTauri színeiben fog versenyezni, Stoffel Vandoorne pedig az Aston Martin tesztversenyzőjeként folytatja pályafutását.

Ezért kapta Verstappen a büntetést Brazíliában Hamilton helyett