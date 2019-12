A Mercedes elmagyarázta, miért indul használt gumival Bottas

Valtteri Bottasnak a mezőny legvégéről kell majd megkezdenie az Abu Dhabi Nagydíjat, mivel a Brazil Nagydíjon történt motorhibája következtében új motorra volt szüksége erre a hétvégére.

Így már az időmérő előtt biztos volt, hogy az utolsó helyről rajtol, de a finn végigcsinálta az időmérőt, és a második helyen végzett, szűk 2 tizedmásodperccel lemaradva a csapattársától, Lewis Hamiltontól.

Viszont amiatt, hogy továbbjutott a Q2-ből, használt közepes gumin kell majd rajtolnia a versenyen – a legtöbb versenyző nem szokott továbbjutni a Q2-ből, ha tudják, hogy a mezőny végére sorolják őket vissza. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff viszont elárulta, miért intézték így Bottas időmérős stratégiáját.

„A csapat azt akarta, hogy így intézzük a stratégiát. Fontosnak tartjuk, hogy Valtterinek is megadjuk a lehetőséget a gyors körök megfutására. Ez fontos neki is, és abban is, hogy lássuk a különbséget. Ez volt a stratégia oka.” – mondta Wolff.

Bottas pedig így nyilatkozott az időmérő után:

„Rendben volt a köröm. De úgy éreztem, Lewis egyszerűen túl gyors, és szerintem az időmérő végére még a beállításaink is eltérőek voltak. Tegnap kicsit jobban éreztem magam az autóban, de nyilvánvalóan a hétvége során is inkább a verseny járt a fejemben, nem az időmérő, hiszen tudtam, hogy az utolsó helyről fogok rajtolni.”

„Mindig minden lehetséges. Nem lenne értelme egy limitet meghatároznom, hogy meddig jöhetek fel holnap. Meglesz bennünk a küzdőszellem, és minden adódó lehetőséget ki fogunk használni holnap.”

„Lesznek lehetőségeink, és idén már többször is láttunk őrült versenyeket. Csak nézzük meg, mi történt 2 hete Brazíliában. Minden lehetséges. Már várom a felzárkózást, a lehetőségeket, és ami a legfontosabb, hogy jól szórakozzak a kocsiban.” – zárta a finn.

