A Mercedes elkezdte megközelíteni a Ferrarit az örökranglistákon

A Mercedes már az első években ott volt a Forma-1 mezőnyében, de igen hamar kiszálltak. Ennek ellenére 1954-ben és 1955-ben is megnyerték az egyéni bajnokságot. Igaz, akkor még nem volt konstruktőri kiírás.

Még több F1 hír: 1 millió fontért árulnak egy fotót Schumacherről

A Ferrari ezzel szemben 1950 óta minden egyes szezonban rajthoz állt, így nem lehet meglepetés, hogy nagyon erős eredmények állnak az olaszok neve mellett, akik azonban 2007 óta nem ünnepelhettek egyéni címet.

Ezzel szemben a Mercedes 2014 óta mindent megnyert, és soha ezelőtt nem volt példa arra, hogy egy csapat hat egymást követő alkalommal mindent megnyerjen. Ez még a Ferrarinak sem sikerült Michael Schumacherrel, aki ötször egymás után volt győztes a legendás istállóval, míg előtte kétszer a Benettonnal.

A Mercedes csapatként 2010 óta szerepel ismét a Forma-1-ben, és rövid idő alatt több bajnoki győzelmet szereztek. Jelenleg 8 konstruktőri, és 12 egyéni címük van. Az első hivatalos konstruktőri címüket még a McLarennel nyerték meg, míg a másodikat a Brawn GP-vel, ami nem sokkal azután a gyári istállójuk lett.

Az olasz La Gazzetta dello Sport készített egy igen beszédes statisztikai összehasonlítást, melyben a Mercedest állították szembe a Ferrarival. A számok sok esetben sokkolóak, mindkét oldalon, miközben láthatjuk, hogy a németek egyre közelednek.

A legutóbbi hírek szerint a Mercedes nem fog kiszállni a csapatával, és 2021-től is a rajtrácson lesznek. Ez pedig újabb és újabb rekordokat jelenthet a márkának, mely noha a Formula E-ben is ott van, és esélyes a címre, továbbra is az F1 számukra a legfontosabb piac.

Ferrari Mercedes F1-es évek 70 12 Egyéni címek 15 8 Konstruktőri címek 16 6 Futamgyőzelmek 238 102 Dobogó 770 211 Rajtelsőség 228 111 Leggyorsabb körök 254 75 Kettősgyőzelmek 84 53 Élen eltöltött körök 15124 5764 Pontok 8257.5 5353.5 Mesterhármas 87 47

Sokat nem kellett várnunk arra, hogy megkapjuk Ott Tänak hatalmas bukásának belsőkamerás felvételét. A Monte Carlo Rali történetének egyik legnagyobb incidense.