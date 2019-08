A Mercedes elgondolkozott Mick Schumacher junioros szerződtetésén

A Forma-1-ben még mindig erősen korlátozottak a helyek, hiába van 20 autó a rajtrácson. Tekintve azt, hogy hány tehetség várakozik odakint, még legalább két csapatra szükség lenne, de a Liberty Media már rajta van az ügyön, hogy a megújult szériában ez is lehetséges legyen, mint a régmúltban, amikor sokkal több autó indulhatott.

Még több F1 hír: A Mercedes nem kér Alonsóból

A fiatal juniorok közül csak nagyon kevesen kapják meg a bizonyítási lehetőséget, és vannak, akik nem igazán tudnak élni ezzel. Pascal Wehrleint nagyon sokra tartották a Mercedesnél, majd Esteban Ocon érkezése erősen elhomályosította a németet, aki azóta a Formula E-ben versenyez és el tudja képzelni, hogy hosszú távon maradjon az elektromos szériában.

Esteban Ocon tavaly pedig a mercedeses szerződése miatt nem kaphatta meg a Renault, a Toro Rosso és a McLaren ülését. Eredetileg jó esélyekkel pályázott volna a Renault-nál, majd jött a tulajdonosváltás a Force Indiánál, így kikerült a körforgásból. Most azonban úgy tűnik, hogy ő a legesélyesebb arra, hogy jövőre Lewis Hamilton csapattársa legyen. A sorban csak Valtteri Bottas van mellette, de a finn teljesítménye idén is visszaesett.

George Russell, a Mercedes másik juniorja, aki a Williamsnél küzd a rajtrács végén a leggyengébb autóval, ugyancsak készen állna, de a németek kizárták a 2020-as átigazolását, akárcsak Fernando Alonso esetében. Toto Wolff a La Gazzetta dello Sportnak azt mondta, Mick Schumacher szerződtetésén is elgondolkoztak a junior programjukban, de lemondtak erről, mert egyszerűen nincs helyük az F1-ben.

„Igen, gondolkodtunk rajta, de mégis mit tehetnénk? Már most is küszködünk azzal, hogy helyet találjunk Russell és Ocon számára az F1-ben. Mick azonban egy jó srác, egy karakter, aki sokat fejlődött az F3-ban és az F2-ben. Biztos vagyok benne, hogy amikor eljön az idő, ezt az F1-ben is meg fogja tenni.”

A következő videós anyagban a Forma-1 idei mezőnyének eredményeit nézhetjük meg egymás ellen, csapaton belül, látván azt, hogy ki, hogyan áll a másikkal szemben.