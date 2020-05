A Mercedes elárulta a DAS eredetét, és azt, hogyan mentek biztosra a legalitásával kapcsolatban

A Dual Axis Steering, kéttengelyes kormányrendszer a barcelonai előszezoni teszteken mutatkozott be, és azonnal a teszt slágertémájává vált. A rendszer lehetővé teszi, hogy a kormány hátra, előre húzásával a pilóta megváltoztassa az első kerekek állását az egyenesekben.

Már 2021-re betiltották az eszköz alkalmazását, és a Red Bull is óvást tervezett benyújtani ellene az Ausztrál Nagydíjon.

A Mercedes főtervezője, John Owen elárulta, hogy a rendszer egy korábbi fejlesztésen alapul, ennek a részleteibe azonban nem ment bele, valamint elmesélte azt a logikát, amelyet használtak a DAS legalitásának biztosításához.

„Innováció során nincsenek új ötletek, csak régiek, azonban különböző ötletek egy csoportja alkothat egy teljesen új koncepciót” – mondta Owen a Mercedes új videósorozatának első részében.

„A DAS is egy korábbi ötlet hamvaiból született, amit versenyeken is használtunk pár évvel korábban, és nagyjából működött is, de nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeinket. Úgyhogy ezt a dolgot félretettük, mint egy ötlet, amit kipróbáltunk, de nem teljesített a várakozásinknak megfelelően.”

Mercedes AMG F1 W11 DAS steering Fotó készítője: Giorgio Piola

Miután felmerült a Mercedesnél a DAS ötlete, Owen azt mondta, hogy két megközelítést használtak. Először alaposan megvizsgálták a szabályokat, hogy legális-e, aztán nézőpontot váltottak, és megnézték, hogy milyen érvekkel támadnák ők meg a rendszert, ha azt valaki más építette volna meg.

„A DAS-nál ez úgy nézett ki, hogy feltettük a kérdést, milyen lenne, ha valami ilyesmit csinálnánk? Mit mondanak a szabályok? A szabályok a gyakorlatban nem tiltották meg. Ez nagyon szokatlan, és meglepő volt.”

„Aztán felvetettük a kérdést, mi hogyan támadnánk meg? Azt mondtuk, most akkor megállítjuk azt, hogy x csapat ezt használja, mik lennének az én vádpontjaim?

Amikor egy belső kamerás felvétel leleplezte a rendszert Barcelonában, azonnal felvetődött az, hogy legális-e a rendszer, de kiderült, hogy a 2021-es szabályokban is azért lett tiltott az ilyen rendszerek használata, mert az FIA tudott a Mercedes fejlesztéséről.

Bár jövőre is a 2020-as autókkal fognak versenyezni, az FIA megerősítette, hogy a rendszer attól még tiltott lesz a következő szezonban.

„Láttuk a DAS esetében, hogy egyből mindenki nekiugrott, mondván, ez nem lehet egyszerűen szabályos. De minél többet vizsgálták az emberek, annál inkább mondhatták azt, hogy a fenébe, tényleg benne van a szabályokban, miért nem gondoltunk eddig mi is erre?”

„Most is elkeseredett pánikolás megy, és próbálják megtalálni, miért nem szabályos a megoldásunk.”

„De a Forma-1 már csak ilyen.”

