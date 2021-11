A Mercedes döntött a fellebbezési lehetőségéről

Lewis Hamiltont azt követően zárták ki a 2021-es Forma-1-es Brazil Nagydíj időmérő edzéséről, hogy az autója nem felelt meg az FIA DRS-mechanizmust ellenőrző tesztjén, mivel az a megengedett 85 mm-nél szélesebben nyílt.

A Mercedesnek lehetősége lett volna fellebbezni a döntés ellen, azonban miután a meghallgatásuk alatt is elismerték, hogy tőlük független körülmények idézték elő a mechanizmus meghibásodását – és azt is kizárták, hogy arra Verstappennek bármilyen hatása lett volna, úgy döntöttek, nem adják be a fellebbezési kérelmüket.

A Mercedes egy rövid, Twitterre kirakott közleményben tudatta a döntésüket, amelyben megjegyezték, hogy „a pályán akarják megnyerni a világbajnokságot”.

Miután nem változtatták meg Hamilton autóinak beállításait, a hétszeres világbajnok nem a bokszutcából, hanem a mezőny végéről rajtol majd.