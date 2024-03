A Mercedes csapata még nem talált választ a túlmelegedés „rejtélyére”

George Russell és Lewis Hamilton is kénytelen volt szembesülni a túlmelegedő erőforrásával a szezonnyitó futamon, és már az első köröktől kezdve vissza kellett fogniuk a teljesítményt, nehogy végzetes hiba lépjen fel. Végül részben ennek is köszönhetően zárták az ötödik és hetedik helyen a futamot.

A Mercedes egyik partnercsapata, a Williams is hasonló problémákba szaladt bele, de a McLarennél és az Aston Martinnál nem jelentkeztek a hűtési gondok. Az istállók annak függvényében módosítanak a hűtésen, hogy milyen hőmérséklet várható a futam napján, és Allison elismerte, hogy a Mercedes továbbra is keresi a választ a Bahreinben történtekre.

„Igazából ez volt a legnagyobb megválaszolatlan rejtélye a hétvégének. Sokkal jobban melegedett az autónk, mint amire számítottunk. A hűtési szint megválasztása mindig egyfajta szerencsejáték, mivel a szabadedzések alapján kell következtetned arra, mi lesz majd vasárnap. Normál esetben pedig néhány korrekciót is végrehajtasz a motor különböző teljesítményszintjei szerint.”

„Ez az adott hétvége viszont egyike volt azoknak, amikor alig kellett találgatnunk, hiszen már mentünk ilyen hűtéssel a téli teszten, és a motort is használtuk már olyan teljesítményen a teszten és a szabadedzéseken egyaránt.” Allison pedig elmondta, hogy az istálló annak ellenére is gondokba ütközött, hogy jól lőtte be a levegő hőmérsékletét.

„A futamon tapasztalt hőmérséklet rendkívül közel volt a predikciónkhoz. Ennek fényében pedig minden körülmény adott volt, hogy pontosan meghatározhassuk az erőforrás várt hőmérsékletét is. A tény, hogy ennek ellenére is elrontottuk, igazán szokatlan és sok teljesítménybe is került."

Allison megjegyezte azt is, hogy ha a túlmelegedés miatt vissza kell fogniuk az erőforrást, akkor annak a gumikra is hatása van: „Az egyenesek végén el kell emelnünk a gázról a lábunkat, és le kell tekerni a motormódot a túlélés érdekében. Ezzel pedig köridőt veszítesz, gumihőmérsékletet veszítesz, és alapvetően tönkreteszi a futamodat.”

„Szóval egyelőre még nem oldottuk meg. Ezen a héten a gyárban próbáltuk feltérképezni azokat az apró dolgokat, melyek talán változhattak a szabadedzések és a verseny között, miközben kerestük a választ a váratlan túlmelegedésre. És komoly megkönnyebbülés lesz majd, amikor sikerül meghatározni az okát, mert akkor biztosítani tudjuk majd, hogy idén ne forduljon elő többet” – mondta Allison.

Mindez talán nem túl biztató a Mercedes szempontjából, és ezen a hétvégén még nehezebb dolguk lehet, hiszen Szaúd-Arábiában magasabb hőmérsékletekre lehet majd számítani, ráadásul utcai pálya lévén a falak között fognak körözni az autók, ami tovább nehezítheti a hűtéssel bajlódók dolgát.

