A Mercedes reagált a baljós sajtóhírekre

A csillagosok szerda délelőtt leplezték le a fekete külsőt kapó 2023-as versenyautójukat, majd pedig rögtön pályára is vitték azt Silverstone-ban. Az eredeti hírek arról szóltak, hogy az istálló filmes napot tart, ahol maximálisan 100 kilométer a megengedett táv.

A csapat a korábbi szokásaival ellentétben a nap folyamán azonban csak minimális anyagot tett közzé a bejáratásról, és ezek után olyan hírek kezdtek keringeni, hogy nem sikerült megfelelően a W14-es motorjának beindítása.

Amikor azonban a RacingNews365 megkérte a Mercedest, hogy kommentálja a híreszteléseket, a szóvivőjük elmondta, hogy azok „alaptalanok”. Emellett megerősítette, hogy a szerdai napot igazából csak egy demonstrációs napnak szánták, ahol ugye 15 kilométer a megtehető táv, és csütörtökön is pályára gurulnak, de az már tényleges filmes nap lesz.

Ezen pedig már túl is van az istálló, a közösségi oldalaikra pedig ezúttal már jóval több tartalmat tettek fel, és George Russell után most már Lewis Hamilton is kipróbálhatta végre a csapat idei autóját.

A fiatalabb brit szerdán egy sajtótájékoztató keretében még arra is válaszolt, hogy delfinezik-e a W14-es, amivel ugye tavaly komoly gondjai voltak az istállónak.