A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szombaton még úgy nyilatkozott, hogy a csapata „kész kockázatot vállalni” Lewis Hamiltonnal, miután a hétszeres világbajnok csak a 7. helyre kvalifikálta magát.

Hamilton a rajtnál nem is tudott javítani, és a 6. helyen autózott Pierre Gasly mögé beszorulva, amikor a Mercedes kihívta a 29. körben kerékcserére.

A Mercedes célja az volt, hogy ezzel alávágjanak Gaslynak, de az AlphaTauri francia versenyzője visszaért Hamilton elé egy körrel később. Ezzel azonban még nem volt vége Hamilton balszerencséjének, ugyanis Sebastian Vettel és Sergio Perez is átugrotta őt a későbbi cserével.

A címvédő világbajnok végül csak a 7. helyen zárta a versenyt, és a leggyorsabb körért járó 1 ponttal „vigasztalódhatott.” Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a verseny után azt mondta, hogy a csapat hitt abban, hogy az alávágással Gasly elé kerülhetnek a kiállások során.

„Szerintem az alávágás volt az egyetlen esélyünk” – nyilatkozta Wolff az Autosport/Motorsport.com-nak. „Láttuk, hogy milyen hirtelen kezdtek el kopni a gumik, ugyanez volt a helyzet Valtteri esetében is.”

„Úgy éreztük, hogy az alávágással sokkal jobb esélyünk lesz arra, hogy átugorjuk Gaslyt. Ez azonban végül hibás döntésnek bizonyult.”

A Mercedes technikai igazgatója, James Allison úgy nyilatkozott, hogy megérti, hogy mért volt frusztrált Hamilton, aki a rádión is arra panaszkodott, hogy miért kellett spórolnia, ha ilyen hamar kihozták, de a rutinos mérnök szerint két rossz opció közül kellett választaniuk.

„Lewisnak még egy pár jó körre lett volna elég gumija, de ott volt a veszély, hogy akkor Gaslyt hozzák ki hamarabb, mi pedig attól tartottunk, Gasly egyszerűen kint marad, amíg csak tud, hogy tartsa a pozíciót.”

„Nem voltak jó lehetőségeink, kénytelenek voltunk bevállalni az alávágást, hogy ne omoljon össze minden fölöttünk. Annak azonban, hogy nem sikerült az alávágás, meg is lettek a következményei: így tudott minket Vettel és Perez is átugrani.”

Wolff a Motorsport-Total-nak később azt is hozzátette, hogy a szokásosnál is rosszabb gumikezelésük közvetlen következménye a gumimelegítési problémáiknak. „Amikor Valtteri egy kicsit is megpróbálta emelni a tempót a 18.-19. körben, teljesen kinyírta a gumikat.”