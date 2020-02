A Mercedes az új „olajszabályok” miatt szenved a motorjaival?

Csütörtökön Lewis Hamilton mindössze 14 kört abszolvált. A nap első felében Valtteri Bottas tesztelt a W11-gyel, majd ezt követően a világbajnoki címvédő vette volna át az irányítást. A motor azonban közbeszólt, és már nem térhetett vissza a pályára.

Ez volt a negyedik probléma a Mercedes motorjai körül. A Ferrarinak és a Hondának is voltak problémái, így a Renault az egyetlen, mely magabiztosan teljesít, noha tavaly övék volt a legproblémásabb technika, és a McLaren többször is megfizette ennek az árát.

Mint arról a német AMuS is beszámolt, a Renault az egyetlen motorgyártó a mezőnyből, mely hiba nélkül túlélte az első öt napot, és minden nagyobb alkatrésze a helyén maradt, beleértve az MGU-K-t, az MGU-H-t, az akkumulátort, és a turbót is.

Ezzel szemben a Mercedesnél többször is riasztani kellett a szakembereket, akik a gyárban már vizsgálják a problémás egységeket. Nicholas Latifi és Valtteri Bottas tesztjén jöttek elő először ezek a hibák. A kanadainál a belső égésű motorral, míg a finnél az MGU-H-val volt gond.

Az ügyfeleknek elővigyázatosságból vissza kellett állniuk egy korábbi verzióra, így a melbourne-i specifikációt csak a barcelonai tesztek második felére tehették vissza. Latifi alatt azonban a technika újra megadta magát, a tesztelés negyedik napján.

Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 is returned to the pits

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images