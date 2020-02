A Mercedes a W11 kiismerésével töltötte a napját

Dolgos napja volt a Mercedesnek, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas majdnem 3 versenytávot futott szerdán, így továbbra is a Mercedes a leghatékonyabb a csapatok közül az idei téli teszten.

Délelőtt Hamilton új aero elemeket próbált ki a kocsin, amikről adatot gyűjtött, majd az autó beállításán dolgoztak a hosszú etapokon. Bottas délután hasonló programon volt, és összehasonlító menetei voltak a különböző beállítások között.

A nap végén a pilóták, és James Allison technikai igazgató adott nyilatkozatot a Mercedes hivatalos oldalának.

Hamilton: „Jó napunk volt ma, jó kezdése volt a második teszthétnek itt, Barcelonában. Csak leszegeztük előre a fejünket, és próbáltunk minél nagyobb távot menni, hogy megértsük az autónkat, és apró változtatásokat végeztünk a beállításon, a gumikon és az aerodinamikai csomagunkon.”

„Átlagos nap volt, de szelesebb volt, mint múlt héten, és a pálya is kevésbé tapadt, úgyhogy csúszkáltunk kicsit. Az autó nem érződött annyira jónak, mint a múlt héten, de biztos vagyok benne, hogy ez változni fog a teszt végére, ahogyan javul a pálya állapota.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Bottas: „Nagyon sokat tudtam menni, 90 kört, ez fél nap alatt nagyon jó. A beállításokat teszteltük, és a hosszú távú etapokra helyeztük a hangsúlyt. Szerintem nagyon sokat tanultunk ma, bár délután trükkös volt a viharos szél miatt, ezért nehezebb volt megérteni az autón végzet változtatásokat.”

„Biztos vagyok benne, hogy az éjszaka kielemzik majd az adatokat, és levonják azokból a következtetéseket. Minden zökkenőmentesen ment, leszámítva a kései startot délután, mert ebédidő közben több nagy változtatást is végeztek az autón, de sokat tudtunk menni így is, és jó érzés volt visszatérni az autóba.”

Allison: „Nagyon hasznos nap volt, és jól kihasználtuk azt a lehetőséget az autó megismerésére, amit a téli teszt nyújt, mert év közben szinte lehetetlen ilyen etapokat lebonyolítani. Lewisszal kipróbáltuk az új prototípus gumikat, (zandvoorti gumik, végül nem használja majd őket a Pirelli) ami minden probléma nélkül lezajlott.”

„Több beállításon is átmentünk mindkét pilótával. Érdekes nap volt, mert nagyon viharossá vált a szél a nap folyamán többször is, ami nagyon hasznos volt, mert megtanultuk, hogyan hozzuk ki a legjobbat a kocsiból ilyen körülmények között is. Holnap folytatjuk az autó viselkedésének a feltérképezését, mielőtt az utolsó nap rátérnék a gyors, időmérős etapokra.”

Lewis Hamilton és az első méterek a 2020-ra tervezett W11-es versenygéppel, ami a 7. világbajnoki címet jelentheti a brit rekorder és a német világbajnok csapat számára.