A Mercedes a Verstappen-pletykák közepette sem fog kapkodni Hamilton utódjának kijelölésekor

Miután Lewis Hamilton mindenkit sokkolt a döntésével, hogy a Ferrarihoz igazol, a Mercedesnek találnia kell valakit a helyére George Russell mellé 2025-re. Jelöltekből nincs hiány, az utánpótlásukban fejlődő Andrea Kimi Antonellitől a tapasztaltabb versenyzőkig, mint Carlos Sainz, Alex Albon és Fernando Alonso.

A Christian Horner ellen indult vizsgálatok keltette zűrzavar a Red Bullnál azonban olyan spekulációkat is beindítottak, melyek végén Max Verstappenre csaphatnak le. Ez lehet a Red Bull vezetésével való megromlott viszonya – édesapja, Jos Verstappen nyilvánosan kijelentette, hogy Hornernek mennie kell -, vagy a szerződésében lévő kilépési záradékok aktiválásával, amennyiben új csapatfőnököt neveznek ki. A Bahreini Nagydíj után fotósok lekapták az idősebb Verstappent, ahogy Wolffal beszélget és értesüléseink szerint a hétvégén együtt is vacsoráztak. A részletekről itt írtunk.

A Horner-történetnek még messze nincs vége, így Wolff is tisztában van azzal, hogy sok haszna nem lesz abból, ha már most nyíltan bejelentkezik Verstappenért, ráadásul azért is érdemes várnia, mert Antonelli, akinek első F2-es versenyeit a szakember figyelemmel kíséri, egyelőre nincs csúcsformában, csapata, a Prema nem kezdte jól a szezont.

A Motorsport.com kérdésére, hogy mennyire lesz így nehéz felmérni Antonelli képességeit a csapat problémái közepette, Wolff elmondta: „Egy F2-es bajnokcsapat a 17. és 18. helyen, nem így kéne kezdeniük, és ha megnézzük a csapattársát, akihez hasonlíthatjuk, Oliver Bearman az egyik csúcspilóta ott.”

„Ahogy mindig is mondtam, szinte mindig túl sokat beszélek. Meglátjuk, hogy alakulnak az első versenyek. Nem siettet senki arra, hogy döntsünk a pilótákról. Lewis esetében kapkodnunk kellett, ezúttal azonban szeretném nyugodtan kiértékelni a piacot.”