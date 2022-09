A Mercedes a Red Bull előtt? – Hamilton egyelőre bizakodó

Hamilton egy héttel ezelőtt csak hüledezett azon, hogy majdnem két másodperc volt a lemaradása a Red Bullhoz képest, most azonban a pénteki szabadedzések során már előttük zárt, és a W13-nak látszólag sokkal jobban ízlik a zandvoorti aszfaltcsík.

Mindezt pedig a hétszeres világbajnok is megerősítette a nap végi interjúi során. „Ez sokkal jobb, mint az előző vasárnap vagy az előző péntek. Egész jól kezdtünk most, az autó is sokkal inkább megfelel az ízlésemnek, de ez azért is van, mert a pálya is teljesen eltér.”

„Némi előrelépéssel pedig nem is olyan komoly a lemaradásunk, amit jó látni. Az autó rendben volt, folyamatosan gyorsultunk vele, bár vélhetően már nincs benne túl sok a teljesítményt tekintve, de nyomni fogjuk tovább” – nyilatkozta bizakodva Hamilton.

A Mercedesnek az idei szezonban többnyire az időmérőkkel volt gondja, miközben a futamokon rendre jobb teljesítményt tudtak hozni. Mindez akár Hollandiában is visszaüthet, hiszen Zandvoortban nem könnyű az előzés.

Egy hasonló pályán, Magyarországon viszont már láthattunk tőlük egy nagy szombati eredményt, így akár ezt most is megismételhetik. „Ez a helyszín sokkal agresszívebb a gumikkal, így könnyebb is hőmérsékletet generálni beléjük.”

„Egyelőre azonban még nem tudom, túl korai lenne megmondani, ettől függetlenül viszont jóval közelebb voltunk eddig, mint korábban. Az este folytatjuk a munkát, mert még mindig problémát jelent a pattogás. Én azonban bízom abban, hogy péntekről szombatra folytatjuk a fejlődést.”

Miközben a Mercedes tehát egész biztató napon van túl, a Red Bull már komolyabban szenvedett. Mindezek ellenére Hamilton azonban úgy érzi, a bikások simán fordítani fognak a továbbiakban, mert olyan nagy az előnyük.

Ami pedig az utolsó kanyarban is nyitható DRS-t illeti, Hamilton egyelőre nem tudja megmondani, mekkora hasznát veszik majd a futamon. „Jó próbálkozásnak tűnt, bár kérdéses, a futamon milyen lesz általa a követhetőség. Nem tudom, mekkora különbséget eredményez majd az előzéseknél, de remélhetőleg lesz eltérés.”

Russell bízik a Mercedes jó versenytempójában