A Mercedes a padlólemezével kísérletezik a delfinezés megszüntetése érdekében

A német autógyártó egy nehéz teszt után érkezett vissza Bahreinbe, mivel a csapat több nehézséggel is küzd, és nehezen tudja kiaknázni a W13-asban rejlő potenciált, aminek egyik elsődleges oka az egyenesekben fellépő pattogás.

Szerintük úgy tudnak túllendülni a delfinezésen, ha megértik, pontosan miként viselkedik a levegő az autó alatt, ennek érdekében pedig igyekeztek javítani a padlólemezükön. Már a tesztek végén is több megoldással próbálkoztak, de ezek nem igazán javítottak a helyzeten.

A Bahreini Nagydíj szabadedzéseinek egy részét azonban annak szentelik, hogy még alaposabban kiértékeljék a padlólemezüket és annak széleit, hátha találnak valamit, ami segíthet megoldani az egyik legsúlyosabb gondjukat.

Még több F1 hír: Perez: engedni kellene a koronavírusos pilótáknak, hogy versenyezzenek

Az első gyakorláson Hamilton autójára például egy Z-alakban megvágott padlólemez került fel, miközben Russell a hagyományosabb, egyenes verzióval körözött. A csapat ebből tudni szeretné, hogy az eltérő padlólemezeknek milyen hatása van az autó alatti áramlásokra, és megpróbálják elkerülni a levegő feltorlódását, amely a delfinezés kiváltó oka.

Russell még az első edzés előtt beszélt arról, hogy a Mercedesnek módszeresen kell megközelítenie a helyzetet, mivel nincsen olyan egyértelmű megoldás, amellyel seperc alatt úrrá lesznek a helyzeten.

„Folyamatosan próbálgatunk dolgokat, de nincsen olyan trükk a tarsolyunkban, amely rögtön megszünteti a problémát. Ugyanakkor az is lehet, hogy amit most megpróbálunk, az talán közelebb vihet minket a megoldáshoz. Viszont akár beletelhet még három, négy vagy öt hónapba is, mire teljesen megértjük az egészet.”

„Az edzések alatt sosem könnyű, mert nem tudsz egymillió dolgot kipróbálni. Analitikusnak kell lenned. Csak reménykedünk abban, hogy előbb-utóbb betalálunk. Ugyanakkor szerintem ennek ellenére is jók leszünk” – bizakodott Russell.

Frissítés: az első szabadedzésen Russell és Hamilton eltérő padlólemezzel hajtottak pályára.

Új grafikákkal erősítenek idén az F1-es közvetítések