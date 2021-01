A Mercedes a költségsapka ellenére sem bocsájt el embereket

A koronavírus-járvány jelentette kihívások után az FIA és a Liberty az eredetileg belengetett 175 millió dollárról végül 145 millió dollárra nyomta le a csapatok költségvetését 2021-re, eltekintve persze jó néhány kivételtől, úgy mint a pilóták fizetése, ami nem tartozik be a sapka alá.

Ez persze óriási feladat elé állította a Mercedest, a Ferrarit, és a Red Bullt is, hiszen ezek a csapatok bőven 300-400 millió dollárból gazdálkodtak eddig évenként, a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto korábban azt kérte, hogy legyenek arra tekintettel, hogy a 6 hónap az átszervezésekre nem biztos, hogy elég lesz.

A legnagyobb problémát ezzel a költségcsökkentési megoldással kapcsolatban az jelenti, hogy pont az „átlagos” alkalmazottaknak szánt bérek esnek a sapka alá, amit vagy fizetéscsökkentéssel, vagy elbocsájtással lehet a legegyszerűbben, de persze a legkevésbé optimálisan megoldani.

A Ferrari úgy döntött, hogy a munkavállalóik egy részét „kölcsönadják” a Haasnak, és Maranellóban külön részleget hoztak létre azoknak a mérnököknek, akik ezentúl az amerikai csapatot segítik.

Korábban voltak pletykák arról, hogy a Mercedes hasonlóan cselekedne az Aston Martinnal együttműködve, ami a Motorpsort.com olasz kiadásának információi szerint kb. 40 embert érintett volna, de a német márka úgy döntött, hogy a felhalmozott tudást mégsem szívesen adják ki a gyár kapui közül.

Ehelyett a már korábban is pedzegetett különprojektes megoldást választhatja a Mercedes, az első ilyen projekt pedig talán kissé meglepő módon nem az autóversenyzéssel kapcsolatos: a Forma-1-es csapat új résztulajdonosa, a brit Ineos vitorlásversenyzésben érdekelt, és „gyári” csapattal indulnak az America’s Cup versenyen, információink szerint a Mercedes egyes mérnökei ezen a projekten fognak dolgozni a jövőben.

Érdekes módon egy hosszabb szünet után a Mercedes-AMG One hiperautó is újra felbukkant az utóbbi időben, a Forma-1-es technikán alapuló autóval akár még a WEC-et is célba veheti a Mercedes.

A 6. helyével is a Ferrari kapja a legtöbb pénzt az F1-től.

