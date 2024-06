A Mercedes a kanadai előrelépés után sem áll le – Barcelonában újabb fejlesztés érkezik

A német márka az idei eddigi legjobb hétvégéjét teljesítette Kanadában, hiszen George Russell pole pozíciót szerzett, majd a versenyen harmadik lett. Ez az eredmény talán azonban mégsem volt annyira jó, mint azt az istálló várhatta, hiszen a W15-ös a hétvége több pontján is a leggyorsabb autónak tűnt a mezőnyben.

A Monacóban bevetett új első szárny látszólag remekül passzolt a már korábban felszerelt újításokhoz, és ezáltal sokat javult az autó egyensúlya, ami talán azt sejteti, hogy a csillagosok végre elkezdték megérteni a szívóhatású masinák titkait.

Itt azonban nincs megállás, hiszen Toto Wolff elhintette, hogy Spanyolországban folytatják a megkezdett utat egy új padlólemezzel, és szerinte az alakulat végre kezd eltávolodni a múltbéli nehézségektől. „Imola óta sikerült olyan alkatrészeket az autóra tenni, melyek működnek, és ezzel az utóbbi években többször is gondunk volt.”

„Most már minden hétvégén teljesítményt pakolunk az autóra, miközben további újdonságok jönnek, például Barcelonában. Szóval nagyon remélem, hogy folytatni tudjuk ezt a pozitív irányt.”

Bár a Mercedes fejlődésének egy jelentős része az újfajta első szárny körül forgott, Wolff szerint ennél azért jóval többről van szó. Szerinte annak is köszönhetően tudtak gyorsulni, hogy már sokkal jobban értik az áramlási struktúrákat.

„Sokszor előfordul, hogy ha hozol valami szemmel is jól látható újítást, mint például egy karosszériaelemet vagy egy első szárnyat, akkor mindenki arról beszél, hogy az változtatott a teljesítményen. Az igazság viszont az, hogy az előző három versenyhétvége során mi számos új alkatrészt hoztunk, legyenek azok láthatóak vagy láthatatlanok, és ezek mind hozzájárultak a fejlődéshez.”

„És ilyenkor jön elő a marginális javulások pozitív hatása. A gyár mindent beleadott, és most már szerintem tényleg jó úton járunk.” A Mercedes a nagydíj során többször is képes volt a Red Bull és a McLaren tempójára, miközben a pilótáik is elmondták, hogy akár nyerhettek is volna, ha jobban teljesítenek.

Wolff ennek kapcsán viszont arról beszélt, hogy ezek a negatív meglátások is csak annak a jelei, hogy milyen sokat fejlődött a csapat az utóbbi időszakban. „Úgy gondolom, amikor a harmadik és negyedik helyen végzünk azok után, ahol korábban voltunk, az mindenképpen egy pozitív verseny. Ez sokkal jobb a korábbi eredményeinknél.”

„Mindkét versenyző viszont úgy látta, hogy több is volt ebben, nyerhettek volna még egy-két helyet, és ezért is vannak negatív hangok. Ettől függetlenül, ha a hétvége előtt azt mondjuk nekik, hogy itt fognak végezni, akkor vélhetően elfogadták volna.” Amikor végül arról kérdezték Wolffot, a Mercedesnek nyerő autója volt-e Kanadában, ő így válaszolt: „Talán pár percig álmodoztunk róla, de a valóságban nem.”

George Russell és Lewis Hamilton a futam egy pontján kemény csatát vívott egymással, és a harmadik helyen záró versenyző elmondta, miért nem bánta a dolgot.