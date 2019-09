A Mercedes a jövőben is szólni fog versenyzőinek, hogy lassítsanak, ha szükségesnek ítélik

A Ferrarik kettős győzelmével záródott Szingapúri Nagydíj inkább a taktikai keverés miatt lesz emlékezetes, mint a hajtépő küzdelmekről. A csapatok sokáig kivártak, senki nem akart az első lenni, aki kiáll, attól félve, hogy a középmezőnybe beragadva pozíciókat veszthetnek. Végül a Ferrari és Sebastian Vettel volt az első, akik léptek, és ez nyerő húzásnak bizonyult, míg a Mercedesek, akik a végsőkig kivártak, végül a dobogóról is lecsúsztak. Toto Wolff így értékelt:

„Természetesen a magunknak támasztott elvárásoknak ez a negyedik-ötödik hely csalódás. Nem használtuk ki a lehetőségeket, például a legfontosabbat, az időmérőt. Látható volt, a Ferrari hogyan állította be az autót, iszonyat erősek voltak, mi pedig elszalasztottuk az esélyt, hogy eléjük vágjunk, talán a Ferrarit is meglepte, mennyire komoly előnyt jelentett ez.”

„Onnantól már inkább arra koncentráltunk, hogy Maxtól védjük magunkat, illetve a harmadik hely beáldozásával a maradék kis esélyünket is kockára tettük a győzelem érdekében, nyilván Valtteri hathatós támogatásával, ezzel a hellyel egyelőre lógunk neki. Rizikó volt, és mint utólag kiderült, a Ferrarikat nem lehetett ezzel sem meglepni.”

A Mercedes főstratégája, James Vowles egy ponton maga szólt boxkiállása után Valtteri Bottasnak, hogy három másodperccel lassabb körre lenne tőle szükség, utólag Wolff ezt azzal magyarázta, hogy Hamilton még Albont sem tudta volna megelőzni, amennyiben ezt nem lépik meg, és hasonló helyzetben ugyanúgy megtennék:

„Nem vagyunk túl büszkék erre, de ahogy mondtam, rengeteget számított, ki megy ki a boxba előbb, többet, mint gondoltuk. Szerintem a Ferrarinál is csak ezért került előre Sebastian. Mi kint tartottuk Lewist, hogy a győzelemért tudjon menni, és ezért kellett Bottas lassú köre, hogy lassítsa Albont is, aki szintén bejött volna elé. Szóval, ha Valtteri ezt nem teszi meg, még rosszabb helyezést is elérhettünk volna.”

„Mindannyian idegesek vagyunk, rengeteg esélyt puskáztunk el. Mindenki a csapatban így érzi. Hogy kihozhattuk volna Lewist korábban? Nem, akkor már a harmadik helyért mentünk Max ellen, úgy hittük kicsit még ki fognak bírni a gumik, és ott volt a Stroll-féle boly, akikre jöttek fel a Ferrarik, reméltük, majd megállítja a vonatot, de aztán Lewis ideje is Giovinazzié alá esett a semmiből, az volt nekünk a játék vége.”

„A másik kérdésre, igen, újra szólnánk bármelyik versenyzőnknek ilyen helyzetben. Akkor még Lewisszal az első helyet céloztuk, ami végül tönkretette a versenyét, miközben Valtteri helyét is védtük Albonnal szemben. Az egyik versenyzővel nagyot kockáztattunk - ez volt Lewis, - de nem hagyhattuk, hogy emiatt a másik versenyző előnyben legyen vele szemben, a mi döntésünk miatt.”

A csapatfőnök szerint már átbeszélték a történteket, és hála a boxukban uralkodó légkörnek, nem volt olyan, aki ne merte volna kifejteni a véleményét:

„Olyan helyzetben vagyunk, hogy be merjük ismerni a hibáinkat, és mindig mindenért elnézést kérünk egymástól. A pilóták is egymástól, tőlünk, mi tőlük... Ma persze nem ők rontottak, a fő hiba itt az volt, hogy egy olyan kocsink volt, ami versenytávon elég gyors volt, egy körön viszont nem, illetve a taktikai félrelépés Jamestől, aki viszont kihúzta magát, és elsőként jelentette be, hogy „Ezt elb*sztam.” Ez évek óta így megy nálunk, ez a cél, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahol be mered vallani, hogy hibáztál.

