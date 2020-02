A Mercedes 5 legjobb F1-es pilótája: Hamilton jobb, mint Fangio?

5.: Valtteri Bottas



Bottas 2017 elején került a csapathoz, miután az újdonsült világbajnok Nico Rosberg váratlanul bejelentette visszavonulását. A finn 3 évet töltött eddig a Mercedesnél, legjobb szezonja pedig a tavalyi volt, ahol csak csapattársa, a hatszoros világbajnokká avanzsált Lewis Hamilton előzte meg a pontversenyben. Az ezüst nyilat eddig 62 versenyen vezette, 2017-ben 3 futamot nyert, majd tavaly még négyet. 2018-ban nem tudott futamot nyerni, és nem sokon múlt, hogy elbocsájtsák a csapattól. Jelenlegi kontraktusa lejár az év végén.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, in the drivers parade Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

4.: Striling Moss

Striling Moss csak egy évet volt a német csapat versenyzője, 1955-ben Juan Manuel Fangio csapattársaként, egy futamot nyert és második lett az argentin „Mester” mögött. A borzalmas Le Mans-i balesetet követően a Mercedesleállította versenyprogramját 1955 végén, ez az F1 csapatuk végét is jelentette, Moss pedig a Maseratihoz szerződött.

Stirling Moss, Mercedes-Benz W196 Fotó készítője: Motorsport Images





3.: Nico Rosberg

A Mercedes gyári csapatként 55 év után tért vissza a sportba 2010-ben, amikor a német cég felvásárolta a Brawn GP-t. Az egyik pilóta az ígéretes fiatal Nico Rosberg lett, aki korábban a Williams pilótája volt. 3 éven át Michael Schumacher mellett versenyzett, majd 2013-ban korábbi gyerekkori riválisa, Lewis Hamilton lett a csapattársa.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images





A 2014-es hibrid-éra kezdetével a Mercedes dominancia is kezdetét vette, ezzel pedig egy 3 éves rivalizálás is. Kétszer verte meg Hamilton Rosberget, de 2016-ban a német végre felül tudott kerekedni démonjain, és legyőzte a britet. Rosberg a Mercedes pilótájaként 136 versenyen vett részt és 23 alkalommal tudott a dobogó legfelső fokára állni. Bajnokká avatása után úgy döntött, befejezi Forma-1-es karrierjét.



2.: Juan Manuel Fangio:

A Mercedes 1954-ben csatlakozott először a Formula-1-hez. A csapat első számú pilótája Juan Manuel Fangio volt, aki korábban már világbajnok lett az Alfa Romeóval. A német gyár alaposan felkészült a debütálására, az év pedig teljes Mercedes dominanciával telt. Fangio 4-et megnyert a 6 versenyből, és kétszeres világbajnok lett. 1955-ben hasonló teljesítménnyel szintén világbajnok lett. Mint már említettük, a Mercedes ezután kivonult az F1-ből, Fangio pedig a Ferrarihoz szerződött, ahol szintén világbajnok lett. Fangio 12 versenyen vezette az ezüst nyilakat, ezekből 8-at megnyert.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

1.: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton 2013-ban szerződött a csillagosokhoz, már egyszeres világbajnokként. Sok szakértő gondolta akkoriban, hogy a busás fizetés miatt szerződött a McLarentől oda, és többé már fog tudni a világbajnoki címért harcolni.

Ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna, Lewis ugyanis jókor volt jó helyen. Az utóbbi 6 év a Forma-1-ben a Mercedes dominanciájáról szólt, Hamilton pedig 5 egyéni világbajnoki címet zsebelt be, csak 2016-ban tudta legyőzni csapattársa, Nico Rosberg. Eddig 140 verseny és 63 futamgyőzelme van a Mercedesszel a britnek. Hamilton kontraktusa az év végén lejár, de addig is sokan az idei év főesélyesének tartják, győzelme esetén pedig beállítja Michael Schumacher rekordot jelentő 7 világbajnoki címét.

