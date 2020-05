„A médiát nem kellene kitiltani a zárt kapus versenyről!”

A jelenlegi nehéz, koronavírus-járvány okozta helyzet miatt komoly esély van arra, hogy a szezon zárt kapus versenyekkel indulhat el, az első verseny pedig a legoptimálisabb forgatókönyv esetében Ausztriában, július elején kerülne megrendezésre.

A német szaklap, az Auto Motor und Sport újságírója pedig úgy véli, hogy a zárt kapus versenyekről a médiát nem kellene kitiltani.

„Képzeljük el, hogy mi lenne, ha csak a TV-n keresztül érkezne információ a riporterekhez! A kormányok ebben az esetben képesek lennének arra, hogy csak azt mutassák meg nekünk, amit meg akarnak mutatni. Ez a helyzet Kínára hasonlítana, és sértené a sajtó jogait a szabad világban.”

Schmidt szerint egyáltalán nincs szükség arra, hogy kitiltsák az újságírókat a paddockból.

„Minket is tesztelhetnek ugyanúgy, ahogy a csapatfőnököket, a mérnököket vagy a versenyzőket. És szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy Melbourne-ben az egyik szerelő volt fertőzött, nem pedig egy újságíró, egy fotós vagy egy operatőr.”

A szakíró egyértelműen úgy gondolja, hogy a média a Forma-1 világának megkerülhetetlen, kritikus részét képzi.

„Amikor riporterként kint vagyok egy eseményen, láthatom, hogy összhangban van-e a valóság a TV-ben mutatott képpel, és lehetőségem van arra, hogy megvizsgáljam az ellentmondásokat és felfedezhetem a dolgok hátterét. Ha viszont otthon maradok, akkor arra az információra kell hagyatkoznom, amit eljuttatnak hozzám.”

Schmidt végül azt is megjegyezte, hogy szerinte az F1 problémás helyzetbe kerülhet, ha csak a csapatok és a versenyzők fognak tartalmat biztosítani a szurkolóknak.

„Az üzenetek, amelyeket közülük néhányan közvetítenek szánalmasak. A legrosszabbak azok a konferenciahívások, amelyekben előre elküldték a kérdéseket. És néhány versenyző nem is lehetne banálisabb a közösségi oldalain.”

„Ez a gyakorlat megmaradhat a későbbiekben is, ha a csapatok élvezik ezt, még a koronavírus utáni időszakban is. A média a legjobbját nyújtja, hogy információkkal és történetekkel lássák el a szurkolókat, még ebben a nehéz időben is, és erre emlékezzen mindenki, amikor zárt kapuk mögötti versenyzésről van szó. Máskülönben ez a helyzet maradhat azután is, hogy már a szurkolók felmehetnek a lelátókra.” – zárta az újságíró.

