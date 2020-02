A McLarent nem zavarja a Racing Point és az AlphaTauri, de…

A téli tesztek számos érdekes témát szolgáltattak, amelyből az egyik a Racing Point és az AlphaTauri esete volt, amely autók meglehetősen hasonló megoldásokat használnak, mint amilyeneket a Mercedes és a Red Bull használt tavaly.

A barcelonai első teszthéten erről a témáról kérdezték a McLaren csapatfőnökét, Andreas Seidlt, aki azt mondta, nem zavarja a két csapat, majd hozzátette, hogy mit tartanak kifejezetten fontosnak 2021-re nézve.

A mezőnyön végignézve van egy rózsaszín autó, ami úgy néz ki, mint a Mercedes. És az AlphaTauri úgy néz ki, mint a Red Bull. Aggódsz emiatt? Ők a potenciális riválisaitok lehetnek…

„Igen. Erre az évre tekintve nem aggódom, mert magunkra fókuszálunk. Számomra fontos, hogy csapatként előrelépjünk teljesítmény és megbízhatóság tekintetében, és még számos területen.”

„Minden évben világosak a szabályok, ez erre az évre is vonatkozik, és feltételezem, hogy minden, ami itt történik, az szabályos és a szabályok engedélyezik. Tehát nincs értelme panaszkodni ezek miatt.”

„A McLaren számára sokkal fontosabb 2021-re és az azt követő szezonokra nézve két téma, amelyek nagyon fontosak számunkra, hogy versenyképesek legyünk a jövőben, és legyen egy játszótér a csapatok között, viszont biztosra kell mennünk, hogy…”

„Mondjuk úgy, hogy két csapat kooperációja nem lépi át a szabályok adta kereteket, és például a kooperáció miatt nem lesznek extra erőforrásai az egyik csapatnak. Gondolok most például a két csapat között mozgó alkalmazottról, az IP-k átadásáról és a hasonló mozgásokról, ugyanis ezek egyértelműen a szabályokkal ellentétesek, és magabiztos vagyok azt illetően, hogy az FIA és a Forma-1 tudatában van ennek - ez nagyon fontos számunkra.”

„Ugyanis a költségvetési sapka érkezésével biztosra kell mennünk, hogy a korlátozások minden csapat számára ugyanazt a mértékű korlátozást jelenti. Nem számít, hogy együttműködsz-e más csapatokkal – ez rendben is van, és a szabályok bizonyos szempontból engedélyezik is az együttműködést – de a monocoque, az aerodinamika és más területek kapcsán egyértelműen tiltott az együttműködés, és fontos számomra, hogy ezt is be is tartsák.”

„És ezt 2021-től megfelelően szabályozni is fogják. A második fontos téma számunkra, mint független csapat számára, akik nem rendelkeznek saját motorral, az az, hogy ugyanolyan motort kapjanak a partnercsapatok, mint a gyári istállók. Ez a két pont fontos számomra a jövőre nézve.”

Pár jelenet a McLaren nagy napjáról, amikor a pályán is megcsodálhattuk az autót. Carlos Sainz Jr. és Lando Norris azonban már a tesztre koncentrál.