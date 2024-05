A McLarent meglepte a frissített autó Red Bull-verő tempója

Egy tökéletesen időzített biztonsági autós fázis a kiállási ablakban Norrist az újraindításra Verstappen elé segítette, ekkor azonban sokan azt várták, hogy a Red Bull elhúz mellette és lehagyja. Ehelyett Norris már az első körben DRS-távolságon kívülre került, majd kényelmes tempóban, folyamatosan gyorsabb köröket futva leszakította a bajnoki éllovast.

Norris végül 7,612 másodperces előnyt autózott ki Verstappennel szemben, aki utólag beismerte, hogy az autója nem volt elég jó ahhoz, hogy felvegye a versenyt a McLarennel. A Skynak Stella elmondta, nem várta, hogy ilyen tempója lesz a McLarennek a Red Bull ellen, amikor arról kérdezték, Verstappennek miért nem lehetett válasza Norrisra: „Tudtuk, hogy az autó gyors, de ez kicsit megleptt. Persze, elfogadjuk és a jövőben is ezt próbáljuk hozni.”

Stella előtte is bízott Norris képességeiben és a legnehezebb pillanataiban, amikor a brit magát hibáztatta sokba kerülő hibái miatt, is mellette állt. A csapatfőnök elmondása szerint végig tudta, hogy ha olyan autót adnak neki, amivel nyerhet, akkor képes lesz rá:

„Sok dologból a mai az első, de a legfontosabb Lando első győzelme, mert annyira megérdemelte. Mindig is mondtuk, hogy ha a megfelelő anyagból dolgozhat, sikerülni fog neki és meg is csinálta. Emiatt a McLarennél dolgozó nőkre és férfiakra gondolok most elsősorban.”

