A McLarent lenyűgözi a Sainz-Norris duó

A McLaren nem sokat panaszkodhat a 2019-es szezonjára, nemcsak a konstruktőri 4. hely miatt, amivel több millió eurót tettek zsebre, mely később sokkal többet érhet, hiszen az eredmények láttán a szponzorok is másképpen tekintenek rájuk.

A csapat egy teljesen új párossal vágott neki az idénynek Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne távozásával. Az egyik oldalon ott volt a tapasztalat Carlos Sainz Jr. személyében, míg a másikon az újonc Lando Norris, aki a friss vért és energiát testesítette meg.

A Sainz-Norris duó az egyik legdinamikusabb párosa volt a mezőnynek, és a pályán kívül is nagyon jó kapcsolatot ápolnak egymással, amit jó volt látni, nemcsak a McLaren számára. Carlos szinte egy tökéletes idényt futott, és semmilyen kritika nem érheti őt, amit Andreas Seidl is elismert a McLaren év végi összegzésében.

„Carlosnak egy remek első szezonja volt velünk. Nagyon jó visszajelzéseket adott az első tesztjétől kezdődően, ami segítette a munkánkat abban, hogy az autó fejlesztése kapcsán a helyes irányba mozduljunk el.”

Lando Norris, McLaren Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

„Nagyon pontos visszajelzéseket adott, már-már mérnöki szinten. Nyilvánvalóan emellett nagyon gyors is, mind az időmérőkön, mind a futamokon. Nagyszerű rajtokat produkált, és volt néhány agresszív előzése is. Az pedig, hogy a 6. helyen fejezte be a szezont, önmagáért beszél.”

Természetesen Norris értékelése sem maradhatott ki a sorból, aki ugyancsak kiváló munkát végzett. A brit nagyon sok pontot veszített a szerencsétlenebb hétvégéi miatt, így messze közelebb is végezhetett volna a csapattársához.

„Lando egy szenzációs újonc-évet zárt. Ha megnézzük, hogy voltak szerencsétlenebb hétvégéi is a megbízhatóság miatt, mint például Spa, ahol kénytelen volt kiállni az ötödik helyről, még jobb is lehetett volna. Ettől függetlenül a tempója fantasztikus volt, és nagyon érett volt az a megközelítés, ami öt jellemezte az autóban és azon kívül.”

„Az F1-es csapatok nemcsak nagyok, hanem összetettek is. Ennek ellenére nagyon jól fogta meg a dolgokat az első évében. Kedvelem benne, hogy nyitott, őszinte és egy olyan megközelítést alkalmaz, amin belül saját magára is reflektál.”

Carlos Sainz Jr., McLaren, and Lando Norris, McLaren Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

Seidl külön kiemelte, hogy a páros mennyire jól működött egymással, ami alapvető fontossággal bírt a 4. hely megszerzésében. „A csapaton belül és kívül mindenki számára nyilvánvaló, hogy nagyon jól működnek együtt. Nagyszerűen közelítik meg a kihívásokat, valamint rendkívül nyitottak is.”

„Mindketten megértik, hogy ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a csapat tovább fejlődjön, jobbá váljon, melynek a végén egy gyorsabb autóval rendelkezhetnek. Az autóban ülve kemény versenytársak, ugyanakkor nem a köztük lévő küzdelem az, ami igazán középpontban van. A teljes kép az, ami igazán fontos.”

„A versenyzők ennek a sportnak a hősei, és mindenki őket figyeli, még a csapaton belül is. Ha a versenyzők megmutatják, hogy mennyire a csapat részei akarnak lenni, és mennyire hisznek abban, akkor az mindent megad nekik. Carlos és Lando idei teljesítménye az autóban és azon kívül az egyik alapvető elemet jelentette abban, hogy megtehettük ezt a lépést.”

