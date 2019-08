A McLarent elsősorban a pilóták tartják a negyedik helyen

A McLaren csapatának elnöke, Zak Brown szerint ismét izgalmas számukra a versenyhétvégéken való részvétel, és elismerte, hogy az utóbbi pár szezonban, amikor a wokingi csapat nem igazán találta a formáját, ez az elem nem igazán volt meg a jelenlegi világbajnokságban negyedik, a középmezőny küzdelmét az utóbbi időben magabiztosan nyerő istállóban. Brown a Motorsport.com kérdéseire válaszolt:

„Most már örülünk, hogy a versenyekre kell járnunk. Az utóbbi egy-két évben nem szórakoztunk túl jól. Próbáljuk ezt a helyet stabilizálni, a pilóták remek munkát végeznek, Andreas Seidl jól beilleszkedett, és már a jövő évre is elkezdtük a felkészülést. Végre valami komolyért szurkolhatunk a csapattal.”

„Amikor az ember azért küzd, hogy a Q1-ből kijusson, az messze nem ad olyan adrenalinlöketet, mint azt figyelni, hogy hol érhetünk célba a Q3-ban. Márpedig tavaly inkább az előbbiből volt részünk. Egyértelmű, hogy az idei autónk jobb, akkor is egy egész jól kezdődő évünk volt, de szépen visszacsúsztunk, vagy inkább nem úgy fejlődtünk, ahogy szerettük volna. Ezt többet nem engedhetjük meg magunknak.”

Brown szerint hiába a negyedik hely a bajnokságban, ettől még nem lehet kijelenteni, hogy ők a negyedik legjobb csapat jelenleg:

„Nem hiszem, hogy egyértelműen mi lennénk a legerősebb csapat a középmezőnyben, nagyon szoros a küzdelem, ezért nem dőlhetünk hátra. Elég sok van még hátra a szezonból ahhoz, hogy akár nyolcadikak is lehetünk. A tavalyi hetedik helyhez képest akartunk fejlődni, ez eddig megy, de muszáj koncentrálnunk, mert egy rontott hétvége nekünk, és egy jobb egy másiknak, és máris lejjebb csúszunk a ranglétrán.”

Az elnök megjegyezte, hogy elsősorban két pilótájuk versenyzése az, amely idáig röpítette őket idén még ha Norris igazoltatását kicsit gondosnak is tartotta eleinte:

„Mindkettejükkel nagyon elégedettek vagyunk, gyorsak, és jól kijönnek egymással, plusz érzik, hogy a csapatért is küzdenek. Ezt szeretem bennük leginkább. Ha több riválisunkat átnézzük, szerintem azért tudjuk egyelőre magunk mögött tartani őket, mert nálunk mindkét pilóta erős, náluk pedig vagy csak egy, vagy egy sem. Szóval igen, a versenyzői párosunk sokban javított a helyzetünkön.”

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, in the pit lane Fotó készítője: Joe Portlock / LAT Images

„Akárhányszor egy újoncot szerződet egy csapat, az kicsit rizikós. Carlost már jó ideje figyeltük, úgyhogy miatta nem izgultunk. Azonban nép ezért tettük Landót is folyamatosan be a szabadedzéseken, hogy lássuk, hogy előbb Vandoorne majd Alonso ellen mit tud mutatni. Amikor láttuk, hogy nem szeppent meg, és ez minket is megnyugtatott. Ez egy ilyen egyfajta utolsó teszt volt, amely után úgy néz ki, ő volt a hiányzó láncszemünk.”

