A McLarent a középmezőnybeli küzdelem is motiválja

A McLaren az év végére teljesen egyértelművé tette a mezőny számára, hogy ők a negyedik erő, ennek köszönhetően már tényleg kezdhetnek az élbolyra való felzárkózáson dolgozni. Ez azonban egy olyan purgatóriumi helyzetet teremtett, ahol a csapat hiába teljesít erőn felül, ez is csak arra elég, hogy tisztes távolságból nézhessék a topcsapatok hátát. Andreas Seidl csapatfőnök szerint ennek ellenére szemernyit sem veszítettek motivációjukból:

„Egyáltalán nem esik nehezünkre ezekért a helyekért harcolni. Jelenleg a célunk, hogy a mostani csomagból mindent hozzunk ki, amit lehet, azaz mindig jussunk be a Q3-ba, szerezzük meg a hetedik-nyolcadik helyet, és tartsuk is meg azt, magyarán, hogy tartsuk meg azt a lendületet, ami megvan a csapatban. Lépésről lépésre teszünk helyre mindent, amit fontosnak tartunk ahhoz, hogy az F1 csúcsára érjünk ismét, emiatt kelek fel reggel, ahogy a csapat minden tagja. A McLaren történelmét akarjuk írni, és remélhetőleg visszahozzuk ezt a nevet oda, ahol a múltban volt, és ahol lennie kéne.”

Az új szabályok bejelentése azt is jelenti, hogy 2021-től már életbe lép a 175 millió dolláros költségvetési plafon, ami a McLarent azért érintheti kellemetlenül, mert ha nem készülnek el addig az új szélcsatornájukkal, akkor az is egy elég komoly tétel lesz. Ezzel Seidl is maximálisan tisztában van:

„Ez továbbra is egy folyamatban lévő ügy, amit a csapat jelenleg is teljes gőzzel elemez, illetve azt is nézik, milyen infrastruktúra lesz szükséges a csúcsra vezető úton. A szélcsatorna már egy aláírt projekt, ebbe belevágunk, és remélhetőleg minél hamarabb elkészülünk vele, mert 2021-től, ahogy elhangzott, ez is egy olyan költség lesz, amit be kell zsúfolnunk a 175 millióba.”

