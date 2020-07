A McLarennél „személyes támadásnak” vennék, ha a versenyzőik összeütköznének

Carlos Sainz Jr.. és Lando Norris az idei Osztrák Nagydíjon közel került egymáshoz a versenyen, de szerencsére nem lett belőle baj. A spanyol és a brit idén sokkal többet csatázhat egymás ellen, mivel a brit növelte a tétet.

Norris nemcsak hogy legyőzte Sainz-t a Red Bull Ringen, dobogóra is állt. Andreas Seidl megadja a lehetőséget a csatákra, de ha valami balul sül el, azonnal közbe fog lépni, és „személyes támadásnak” veszi azt, mivel a szabályokat egyértelműen lefektették Wokingban.

„Megengedjük számukra a lehetőséget ahhoz, hogy szabadon versenyezzenek, és csapatként nem okozhatunk zavart, mindaddig, amíg nincs egyértelmű ok a helyzet megváltoztatására a különböző stratégiák vagy az eltérő autóteljesítmény miatt.”

„Úgy gondolom, hogy ez fontos, különösen a szezon elején, mert ez biztosítja azt is, hogy a lehető legtöbbet hozd ki ezekből a srácokból és mindkét pilótából. Tudom, ha megengeded nekik azt, hogy szabadon versenyezzenek, akkor nem szabad összeérniük egymással és nagyon bízom ebben a két srácban.”

„Nem vagyok naiv, mert megtörténhet. Ha körülnézünk a paddockban az elmúlt 30 évet tekintve, láthatjuk, hogy amikor szabad volt a versenyzés, az ütközéssel ért véget. Remélem, hogy elkerülhetjük ezt.”

Lando Norris, McLaren and Carlos Sainz Jr., McLaren play football Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Seidl szerint, ha valami mást tapasztalnak, akkor eljöhet az a pont, hogy hoznak egy fontos döntést, mivel a csapat érdekei fontosabbak. „Egyértelmű, ha eljutunk erre a pontra, akkor ez egyszer megtörténhet. Nagyon személyesen venném ezt. Ebben az esetben kilépnénk abból a körből.”

„A versenyzők nagyon versenyképesek, és annak is kell lenniük, valamint egyértelmű, hogy ott van a nagy ego is. Ez az oka annak, hogy eljutottak ide a karrierjük során. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy amikor ezek a srácok kimennek a pályára, az életüket teszik fel erre. Azt is engedélyezni kell ezeknek a srácoknak, hogy bizonyos hibák is történjenek, különben nem tudnak határon menni.”

„Ugyanakkor még mindig egyértelműnek kell lennie, hogy mind a McLaren, mind a csapat érdekében vagyunk. Amint az egyik versenyző az ego által akadályozza a csapat érdekeit, azt személyesnek fogom venni. Magamat illetően is személyes támadásnak látnám ezt.”

