A McLarennél remélik, az új szabályokkal a DRS-nek is le fog áldozni

2011 óta minden forma-1-es autón van egy légellenálláscsökkentő rendszer (DRS) a több előzés érdekében, ugyanis vele a pilóták magasabb végsebességet érhetnek el, amennyiben egy másodpercen belül vannak az előttük autózóhoz képest.

A rendszert bevezetése óta sokat kritizálták, de még a tavaly októberben bemutatott technikai szabályzatban is bent maradt. Ezeknek a bevezetésére 2021-ben került volna sor, de a COVID-19-járvány miatti leállásokat követően mégis inkább 2022-ben lépnek érvénybe.

Az F1 egy 145 millió dolláros költségvetési plafont is bevezet 2021-től, hogy a sorozatot fenntarthatóbbá tegyék és összehozzák a mezőnyt, utóbbit egy új, az aerodinamikai fejlesztésekre irányuló hendikep-rendszerrel is próbálják elérni.

Egy keddi sajtótájékoztatón a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl közölte, örömmel figyeli a mezőny közelebb hozására tett kísérleteket abban reménykedve, hogy egyszer majd ezáltal a DRS-hez hasonló kiegészítéseket kidobhatják:

„Az egyik dolog, amit a Forma-1-ben mindig is szerettem, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, így a végén egyszerűen az a csapat, vagy versenyző nyer, aki a legtöbbet tette érte. Továbbra is az az álmom, hogy a 2022-es szabályoktól és a költségvetési sapkától kezdve ismét olyan helyzetben leszünk, hogy nem lesz szükségünk mesterséges előzési alkatrészekre.”

„Egyszerűen azzal tudnánk remek műsort csinálni, hogy versenyképes a mezőny, olyan autókkal, amik közel tudnak egymáshoz kerülni. Ugyanakkor szembe kell néznünk a valósággal, az idei és a következő szezonban is az eddigihez hasonló ranglétrát láthatunk majd a három topcsapat és a többiek között komoly különbséggel, ahogy ez az előző években is volt.”

Mivel a felállást sokan idénre változatlannak gondolták, a csapatfőnökök úgy gondolták, az új naptárat kihasználva akár formátumbeli változásokkal is kísérletezhetnének, például az időmérő edzés helyét egy fordított rajtrácsos sprintverseny vehetné át.

Kilenc csapat, köztük a McLaren is támogatta az ötletet, azonban a Mercedes megakadályozta az idei bevezetését. Seidl szerint 2020 nyújthatta volna a megfelelő alkalmat, hogy egy ilyen változtatást, amely a McLaren javára hajthatta volna a vizet, kipróbáljanak, de megérti, hogy miért utasította el a dolgot a Mercedes:

„Egy McLarenhez hasonló csapat nyilván támogatta volna ezt, elvégre ez remek alkalom lehetett volna, hogy olyan eredményeket érjünk el, ami a jelenlegi helyzetben egyszerűen esélytelen. De azt is megértem, hogy egy Mercedeshez hasonló csapat, akik dominálnak és most télen is erősnek tűntek, nem tudják elfogadni a véletlenszerű versenyzés ilyen behozatalát.”

A képek után videón is megnézhetjük a McLaren-Renault 2020-as autóját. Az MCL35 is bemutatkozhatott, amit Carlos Sainz Jr., és Lando Norris fog vezetni. Kezdődhet a nagy téli teszt!

