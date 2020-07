A McLarennél nem várnak komplikációkat Norris sérülése miatt

Lando Norris a hosszú szünet után hátfájdalmakra panaszkodott, ami megnehezítette a munkáját. Szerencsére a helyzet nem vált olyan súlyossá, hogy ne tudott volna autóba ülni a Red Bull Ringen, ahol két nagyszerű eredményt szerzett.

A McLaren folyamatosan nyomon követte az eseményeket, és mindent megtett azért, hogy a fiatal pilótája egészséges, fitt legyen. Egy hátsérülés nagyon kellemetlen tud lenni, és ha valaki F1-es pilóta, akkor ez sokkal rosszabb.

Norris is ott van a Hungaroringen, és az első szabadedzésen 26 kört tett meg, ami például 11 körrel kevesebb, mint amennyit a Mercedes pilótái hajtottak. Carlos Sainz Jr. a másik McLarennel 32 körig jutott.

Andreas Seidl, a Mclaren csapatfőnöke elmondta, kézben tartják a dolgot, és nem számítanak arra, hogy a hétvégén ezzel bármilyen problémájuk is lenne. „Természetesen az a legfontosabb számunkra, hogy mindig kimutassuk neki a szeretetünket, amit minden nap meg is kap.” - mondta Seidl, hozzátéve humorosan, hogy a fájdalom pillanatát is átengedik Norrisnak.

„Viccet félretéve, egy nagyszerű orvosi csapat van körülötte, mely már segített neki abban, hogy átvészelje az elmúlt hétvégi eseményeket. A két verseny között eltelt időt felhasználva további vizsgálatokat hajtottak rajta végre a Egyesült Királyságban, csak azért, hogy megértsük, mi a probléma.”

„Tegnap izomfájdalmai voltak, vagy valamilyen véraláfutásnak írta ezt le, melyeket az leső osztrák verseny után tapasztalt, és ezt kezelésekkel szüneteltették. Most négy napja volt az autón kívül, plusz ott voltak a kezelések is, így készen áll a vezetésre, és semmilyen problémát nem várunk a hétvégén.

A McLarennek is el kell fogadnia ezt...

Ajánlott videó: