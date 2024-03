A McLarennél nem elégedettek: akár a második sorba is kerülhettek volna

Norris és Piastri is erős egykörös tempót mutatott a Max Verstappen mögött zajló elképesztően szoros kvalifikáción, de amikor igazán számított, akkor egyikőjük sem tudta összerakni a tökéletes kört, így végül csak a negyedik sort sikerült kibérelniük maguknak a futamra.

„Trükkös volt” – válaszolta Norris a Motorsport.com kérdésére a félresikerült Q3-as körével kapcsolatban, amely egyébként csak 0,435 másodpercre volt Verstappen pole-t érő idejétől, és csupán két tizeddel volt lassabb, mint a második helyen végző Charles Leclerc köre.

„Lehet, hogy a szél egy kicsikét megváltozott. A Q3-ban, amikor még jobban nyomod, és a dolgok csak kismértékben is változnak, akkor annak nagy hatása lehet, és nálam is ez történt. Nagy potenciálunk volt, és az autót is jónak éreztem az időmérő edzés során, de nem futottam őrületes kört. Ennek ellenére úgy érzem, a második vagy harmadik helyen kellett volna végeznünk, ami számunkra azért így is pozitívum.”

Piastri is arról beszélt, hogy nehezebb napja volt, mint várta, de kihangsúlyozta, hogy a McLaren nem lehet túl szomorú, hiszen az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest hatalmas előrelépést tettek. „Számomra kissé nehezebb nap volt ez az autóban. Úgy éreztem, az utolsó Q3-as köröm kicsivel jobban sikerült, de ettől még nem éreztem magam teljesen komfortosan.”

„A tény viszont, hogy ennek ellenére is két tizedre vagyok a harmadik helytől, igazán jó, és nem kezdjük rossz pozícióból a szezont. Az biztos, hogy most boldogabbak vagyunk, mint 12 hónapja.” Ami pedig a futamot illeti, a McLaren ott is arra számít, hogy versenyképes lesz, bár az MCL38-as megtankolva kicsit sebezhetőbbnek tűnt.

A szoros mezőny és a DRS-vonatok kialakulásának lehetősége miatt viszont a stratégia és a gumikezelés válhat döntő faktorrá. „A kvalifikáció bizonyította, hogy a sebességkülönbség rendkívül kicsi egy csomó autó között, és nem hiszem, hogy ez a versenyre megváltozna” – magyarázta Piastri.

„Nem lesz egyszerű előrébb jutni. Szerintem ez igaz lesz egészen a mezőny a legelejéig, kivéve a Red Bullt. Ők erősebbek lesznek a versenyen. Ettől függetlenül nyerhetünk pozíciókat, hiszen ezen a pályán lehet előzni, és a stratégia is fontos szerepet játszik. Egyértelműen versenyezhetünk a többiekkel.”

