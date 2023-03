A McLarennel is tárgyaltak, de itt a vége: megerősítette a Porsche, hogy nem lépnek be az F1-be Erről ennyit: több évnyi tárgyalás után a Porsche ismét lemondott a Forma-1-es szereplésről, annak ellenére is, hogy a Red Bull után még a McLarennel is tárgyaltak, és a fenntartható üzemanyagok remekül illeszkedtek volna a márka hosszútávú stratégiájához.

Szerző: Köles István Ákos Társszerző: Christian Nimmervoll A Porsche eredetileg a Red Bull technikai partnerekét és résztulajdonosaként lépett volna be a Forma-1-be 2026-tól, azonban a 2022 áprilisában kötött előszerződésből végül nem lett semmi, miután a Red Bull vezetősége féltette a pozícióit, és a Porsche nagyvállalati, szavazásokra épülő nagyvállalati felépítését sem találták ideálisnak a Forma-1-hez, így szeptemberben lefújták a projektet. Azóta a Porsche F1-es projektje a téli álmát aludta, és hiába lett felkapott ötlet a Williams-Gulf-Porsche házasság, annak semmi alapja nem volt. Német testvéroldalunknak, a Motorsport-Total.com-nak a Porsche szóvivői meg is erősítették az F1-es projekt szüneteltetését. „A motorsportok mindig is a márkaidentitásunk szerves részét fogják alkotni. A Forma-1 pedig továbbra is érdekes sorozat lehet számunkra. Ugyanakkor az előttünk álló években a márkánk a WEC, IMSA és Formula E projektjeire fog koncentrálni, ahol a tradícióinknak megfelelően győzelmekért és világbajnoki címekért akarunk harcolni.” A nagyon óvatosan megfogalmazott közleményből kiolvasható, hogy a Porsche nem örökre mond nemet az F1-re, de az is, hogy a 2026-ban, az új motorformula első évében nem lesznek ott az F1-es rajtrácson. A Motorsport-Total értesülései szerint azonban meglepő lenne, ha a 2026 utáni évekre is fel tudna készülni a Porsche. A Porschén belül az F1-es projekt legnagyobb szószólója, Fritz Enzinger nem csak a Porsche Motorsport éléről mondott le, de decemberben nyugdíjba is vonult. Ugyanekkor a Motorsport-Totalnak a Porsche több vezető mérnöke is megerősítette, hogy a Forma-1-es projektről átcsoportosították őket, így már nem is maradt aktív tervezőgárda, aki a Porsche F1-es programján dolgozna. Mindez azután történt, hogy a Porsche még a McLarennel is leült tárgyalni 2022 őszén, de ebből a lehetőségből sem lett semmi. A hangsúly azonban a két márka együttműködésében nem is a Forma-1-en, hanem utcai SUV-k fejlesztésén lett volna. Miután azonban ebből az opcióból sem lett semmi, a Porsche F1-es programja ismét álomra hajtotta fejét. Újabb változás jöhet az F1-ben? Domenicali eltörölné a szabadedzéseket megosztás Bet here Bet now Bet here Bet now Russell szerint Melbourne-ben az erőviszonyok változatlanok lesznek Maylander: Hamilton mindig elbújik a holttérben megosztás