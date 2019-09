A McLarennél a célok világosak, az oda vezető út még alakul

Már négy hónapja annak, hogy a McLaren elengedte új csapatfőnöke, Andreas Seidl kezét, így ő maga menedzseli a csapat mindennapi bajos ügyeit. Azóta a csapat mintha megtáltosodott volna – még az előző két futam visszafogottabb eredményei ellenére is magabiztosan tartják a konstruktőri pontverseny negyedik helyét. A csapatvezető így értékeli ezt a pár hónapot:

„Persze, nagyon jó érzés, hogy a csapat így erőre kapott alattam, de ez nem az én érdemem igazából. Az autó egy hatalmas előrelépés a tavalyihoz képest, onnantól kezdve, hogy ezzel megvagyunk, már nekem is sokkal könnyebb dolgom van. Éppen emiatt volt az utóbbi hónapokban több lehetőségem arra, hogy mélyebben belemerüljek a részletekbe, jobban megértsem, mik a gárda erősségei, és gyengéi.”

Még több F1 hír: Eltemették Anthoine Hubert-t (képek)

„Nagyon sokat beszélgettem emiatt a technikai igazgatónkkal, James Key-jel. Ez az egész „felmérés” még jelenleg is folyamatban van, ha ezzel végeztünk, a feladat az lesz, hogy egy tervet, és egy tisztán látható víziót építsünk meg a McLaren jövőjével kapcsolatban, ebbe nyilván a 2021-es szabályok végleges változata is bele fog szólni, aminek ránk is nagy hatása lesz.”

Seidl azt is elmondta, nem nagyon akar hátrafelé nézegetni, és nem az istálló utóbbi rosszabb évei alapján akarja definiálni jelenlegi teljesítményüket:

„Azért manapság is akadnak kihívások. No és nem is nagyon tudok túl sokat mondani arról, mi történt itt régebben, és tulajdonképpen nagyon nem is akarok. A jelenlegi helyzetünk az, ami számít, ezt kell vizsgálnunk, és ez alapján továbblépni. Márpedig jelenleg azt látjuk, hogy továbbra is komoly a lemaradásunk a topcsapatokhoz képest. Ennek az eltüntetése van a középpontban.”

A Formula E hiába szól az utcai pályákról, az elektromos szériában rengeteg előzést láthatunk, amik nem kikerülések, hanem valódi, látványos manőverek.