Sainz: nem oldotta meg a vázcsere a hűtési problémáinkat

Hiába építették fel az MCL35-öst egy másik váz köré, ez sem oldotta meg az először a 70. Évfordulós Nagydíj péntekjén fellépő hűtési gondokat, amelyek miatt Carlos Sainz autója két-három fokkal futott melegebben, mint Norris gépe.

Akárcsak Silverstone-ban, a csapat a hűtés megnyitásával próbálta kompenzálni a problémát, de ezzel aerodinamikai hatékonyságot veszítenek az autón.

„Jelenleg még nem oldottuk meg a problémát” – kezdte Sainz. „Még mindig látunk eltéréseket a két autó között, és nálam persze nagyobb hűtéssel kell menni, ami miatt viszont elég sok köridőt veszítek ezen a pályán.”

Még több F1 hír: Norris: a keménynél még az esőguminak is jobb a tapadása

„Tehát még mindig nem jutottunk el a probléma gyökeréhez. Tovább kell keresnünk, mert jelenleg ez egy nagy kérdőjel, amelyre még nincs meg a válasz. És szinte mindent kicseréltünk az autón. Kezdünk kifogyni az ötletekből, de remélhetőleg sikerül megtalálni a fő gondot, amivel meglehet végre a válasz, de nem könnyű most ez a helyzet” – mondta Sainz.

„Ez azt jelenti, hogy holnapra még sok munkát kell elvégezni, sok elemzést, hogy lássuk, min tudunk még változtatni, de már majdnem a végére értünk minden kicserélhető dolognak, ezért tovább kell kutatnunk, hogy megtaláljuk, amit keresünk.”

Sainz áttérve a Pirelli-gumikra elmondta, hogy a pályahőmérséklet mindenképpen befolyásolja a gumikezelést. A spanyol eddig nem tapasztalta a Silverstone-ban látott gondokat, ezért akár még több is lehet az abroncsokban. A fő gondot most viszont a Pirellik nagy kopása és túlmelegedése jelenti, ezért a McLarennek is lesz még dolga vasárnapra.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„A legrosszabb gumi számunkra ezen a hétvégén a kemény, mert nincs tapadása. Nem tudjuk, hogy miért, talán a hőség miatt. Csak kipörögnek a kerekek, és nem igazán tapad az aszfalthoz ebben a melegben. A lágy egész tűrhetőnek érződött, semmi extra. Azok is nagyon koptak, de legalább volt tapadásunk” – nyilatkozta a gumihelyzetről a spanyol.

Végül elmondta még, hogy a stratégián dolgozniuk kell, mert nehéz versenyre számítanak. Az időmérős körök nem voltak olyan rosszak, de a hosszú etapokon a Renault és Racing Point is előttük lehet.

„Tovább kell dolgoznunk, mert meg kell oldanunk az apró gondokat, amelyekkel a versenyen szembesülünk. Remélhetőleg meg kiküszöböljük a hűtéssel kapcsolatos problémát, aztán pedig találunk valamit a hosszabb etapokra is” – zárta mondandóját Carlos Sainz.

F1 2020: ilyen egy kör az új F1-es játékban a katalán pályán