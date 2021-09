A McLarennek sikerült az, ami a Mercedesnek és a Red Bullnak nem

Kilenc év kemény munkája! A McLaren elképesztő vesszőfutását figyelhettük meg az elmúlt években, és noha a közelmúltban már meg-meg villantak, talán senki sem számított arra, hogy Monzában kettős győzelmet szerezhetnek. Van néhány elképesztő statisztika a McLaren versenyéről, most ezeket szedte össze a WTF1 egy csokorba.

A McLaren első győzelme 2012 óta

3213 nap telt el a McLaren legutóbbi győzelme óta, amelyet még Jenson Button szállított 2012-ben, Brazíliában. Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy Daniel Ricciardo még a Toro Rossónál volt, míg Lando Norris 13 éves volt és gokartozott, Toto Wolff pedig a Williams alkalmazásában állt.

Összességében ez a McLaren 183. győzelme.

Daniel első győzelme, mióta elhagyta a Red Bullt

Daniel Ricciardónak 2018-ban sikerült legutóbb a dobogó legfelső fokára állnia, még a Red Bull színeiben, Monacóban. Ez 1204 nappal és 66 versennyel megelőzően történt a vasárnapi győzelméhez képest. Ez volt Ricciardo nyolcadik sikere és az első nem Red Bull-pilótaként. Ő a 20. pilóta aki győzelemre vezette a McLaren autóját, és a harmadik akinek sikerült a dobogó legfelső fokára állnia Red Bull-os távozása után. Ricciardo továbbá az 50. pilóta az F1 történelmében, akinek egynél több csapattal sikerült győznie.

Norris legjobb eredménye

A hétvégi második helye volt Lando Norris karrierjének legjobb eredménye az F1-ben, továbbá karrierje ötödik dobogós helyezése is egyetemben. Négy harmadik hely után most sikerült egy lépcsővel feljebb lépnie a dobogón azok után, hogy többször is sikerült maga mögött tudnia a Mercedes pilótáit a hétvége során, sőt Charles Leclerc-t is meglepte egy váratlan húzással. Ez volt a csapat első második helyezése Carlos Sainz tavalyi monzai dobogója után, és ez volt a csapat történelmének 160. második helye.

Az év első kettős győzelme a konstruktőrök között

Őrült statisztikának tűnik, nem? Pedig a McLarenen kívül senkinek sem sikerült még kettős győzelmet aratnia ebben a szezonban. A csapat ezt megelőző 1-2-jéig pedig egészen a 2010-es Kanadai Nagydíjig kell visszaemlékeznünk, amikor Lewis Hamiltont követte Jenson Button a második helyen. Ez 4109 napja volt! Ez a csapat 48. kettős győzelme.

A Forma–1-ben legutóbb a Mercedesnek sikerült 1-2-ben befutni a tavalyi Emilia Romagna Nagydíjon, és ez volt a legutóbbi alkalom is, amikor Daniel Ricciardo dobogóra állhatott a hétvégét megelőzően.

A McLaren legtöbb pontot hozó hétvégéje

A McLaren 45 pontot szerzett Monzában, ez a legtöbb, amit csapatként szereztek! 25 pontot kaptak Ricciardo győzelméért és 18 egységet Norris második helyéért, egyet Ricciardo leggyorsabb köréért és még egyet az ausztrál harmadik helyéért a szombati sprintkvalifikáción.

A McLaren első győzelme a turbókorszakban

Ez az első McLaren-győzelem, mióta bevezették az új motorformulát. Összességében ez a 85. nem gyári Mercedes-győzelem. Ez a 206. Mercedes-motoros győzelem és a 79. McLaren-Mercedes elsőség. Továbbá a legtöbb vezetett kör is ez a McLaren számára 2012 óta, sőt valójában Monzában többet álltak az élen (49 kört), mint a 2013-2020-as szezonokban összesen (14 kör).