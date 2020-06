A McLarennek is a Williams útját kell követnie, ha sikeres akar lenni az F1-ben

Egy korábbi Forma-1-es csapatvezető azt mondta Adam Coopernek, az Autosport újságírójának: „Nagyon szomorú vagyok, hogy az a két csapat, amelyekhez minden áron csatlakozni akartam a 80-es években, pénzügyi gondokkal küzd.”

A Forma-1-ben azonban a jutalom csak a teljesítmény után jár. Mindkét csapat még méretét tekintve nagy, hatalmas humán erőforrással, de az elmúlt években mindkét csapat teljesítménye csapnivaló volt, bár a McLaren 2019-ben elindult egy felfelé vezető úton.

Mindkét csapat akkor érte el a legnagyobb sikereit, amikor szinte teljes gyári támogatást élvezett, ennek az összes technikai, pénzügyi előnyével együtt, ellenben most mindkét csapat csak egy egyszerű vásárlója a motornak.

Az, ahogyan a McLaren kihátrált a Hondával kötött teljes gyári támogatást biztosító szerződésből, miután a japánok szinte azonnal sikeressé váltak a Red Bullal, csak tovább rontja a McLaren megtépázott hírnevét.

Car of Lando Norris, McLaren MCL35 being oushed in the pit lane by mechanics

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images