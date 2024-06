A McLaren vezetője ismét odaszólt a Red Bullnak: „Eléggé mérgező környezet”

Bár a Red Bull továbbra is vezeti mindkét idei bajnokságot, a szezonkezdetük egyáltalán nem volt zökkenőmentes. Miközben a pályán láthatóan jelentősen csökkent az előnyük, a pályán kívül még komolyabb gondokba ütköztek a hatalmi harcok és Christian Horner botránya miatt.

Brown, aki már korábban is odamondogatott párszor a Horner-ügy és az alkalmazottaik távozása kapcsán, most a Bloomberg podcastjében beszélt ismét a témáról, és elmondta, szerinte a rivális gondjai még közel sem értek véget.

„A Red Bullnál most eléggé mérgező a környezet. Még nincsen vége. Newey távozása fontos dolog, mert sokan azért mentek a csapathoz, hogy vele dolgozhassanak. Már korábban is említettem, hogy elég sok önéletrajz kezdett keringeni. Bár ez gyakran megesik, de most magasabb fokú kellemetlenségekről beszélhetünk.”

„Emellett úgy vélem, a jövőben a szponzorok terén is nehezebb lesz a helyzet, mivel alaposan meg fogják vizsgálni, mihez van közük. Szóval ez egy érdekes szituáció.” A McLaren-főnök emellett a Max Verstappen körül kialakult ismeretlenekre is kitért. Bár a holland szerződése 2028 végéig szól, sokszor felmerült már idén, hogy ennél hamarabb távozhat az alakulattól.

„Ott van az egész Verstappen-dráma. Marad vagy megy? Bár szerződése van a csapattal, de az édesapja elég hangosan kimondja a véleményét. A Red Bull nagyszerű versenycsapat, de labilissá váltak. Ez látható Newey távozásából is. Teljesen persze sosem lehet őket leírni.”

„Ahogy mondtam, elképesztő csapatról van szó, de már nem annyira erősek, mint régebben. Ha megnézem, ki van most leginkább lendületben és felfelé ívelő pályán, akkor a Ferrarit és a McLarent mondanám. A dolgok persze gyorsan változhatnak, szóval muszáj két lábbal a földön maradnunk.”

Lando Norris szerint a McLaren a pilóták terén is előnyben van a Red Bull-lal szemben...