A McLaren ugyan fontos fejlesztési zsetonokat veszít, a legerősebb motorral folytathatják

A McLaren eredetileg azzal számolt, hogy a jelenlegi párosával folytatja tovább. A Ferrari és Sebastian Vettel azonban úgy döntöttek, külön utakon folytatják tovább, ami pedig megnyitotta az utat Carlos Sainz Jr. számára Maranellóba.

A spanyol nem tudott nemet mondani a Ferrarinak, bármennyire is jól érzi magát a McLarennél, és egy nagyon erős első évet futott a csapattal. Az olaszok mellett szólhatott az is, hogy az élmezőnyben versenyeznek, és a világbajnoki címért küzdhetnek, addig a britek továbbra is csak a középmezőny tagjai.

A McLarennél nem estek kétségbe, és leszerződtették Daniel Ricciardót, akivel már 2018-ban is tárgyaltak, de akkor a Renault-t választotta a tapasztalt ausztrál. Ricciardo egy nagyon magasan jegyzett versenyző, akinek több győzelme is van, és eddig összességében jobbnak tartották az elődjénél.

Zak Brown, a McLaren első embere nagyon pozitív a Ricciardo-Norris duó kapcsán. „Kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk Carlosszal, és még van egy közös évünk.” - mondta Brown az F1 Nation podcast műsor legújabb részében.

„Carlos nagyban hozzájárult a tavalyi sikerhez. Daniel pedig egy olyan versenyző, akit már pár esztendővel ezelőtt szerettünk volna megszerezni. A rajongói voltunk, de nyilvánvaló, hogy akkor úgy döntött, a Renault-hoz megy. Ezúttal azonban megszereztük őt.”

„Egy hétszeres futamgyőztes versenyzőről beszélünk, aki egy megfelelő autóval azonnal képes megnyerni a világbajnokságot. Nem hiszem, hogy ez 2021-ben reális a részünkről, de remélhetőleg egy olyan autót adhatunk számára, amivel demonstrálhatja a tehetségét.”

„Ő egy nagyon izgalmas versenyző a pályán és azon kívül is. Azt hiszem, Daniel és Lando kombinációjánál nincs is izgalmasabb. Tetszik, ahol a karrierjükben tartanak és a koruk is ideális, szóval ez nagyon izgalmas lesz.”

A McLarennél a párosra valószínűleg nem lesz panasz, de az kihívást jelenthet, hogy a fejlesztési zsetonok egy részét a motorváltásra kellett elhasználniuk a Mercedes kapcsán. Ennek pedig akár nagyobb árat is fizethetnek a teljesítményben, amit azonban az új egység által talán vissza is kaphatnak, mivel 2021-től újra McLaren-Mercedes lesznek.

„Ennek az lesz az előnye, hogy 2021-ben már a Mercedes motorjait fogjuk használni, míg az autót illetően kevesebbet fejleszthetünk, mivel a fejlesztési rendszer részeként erre is áldoznunk kellett, hogy a kasztnit a Mercedes motorjához igazítsuk.”

„Szóval maga az előny az lesz, hogy egy versenyképesebb motorunk lesz, miközben úgy gondoljuk, hogy a Renault erőforrása is nagyon erős, de azt hiszem, az emberek tudják, hogy a Mercedes a legerősebb.”

„A fejlesztések kapcsán azonban korlátozva vagyunk. Ez attól is függ, hogy milyen erős az autónk, vagy a helyzet nem is árt nekünk.”

