A McLaren üdvözli a kerékcserék lelassítását

Ahogyan arról a Motorsport.com is beszámolt, az FIA hamarosan betiltja majd a szenzorok és az automatizált rendszerek használatát az F1-es kerékcserék alatt, amelyek felgyorsíthatják az egyszemélyes folyamatokat.

A módosításra az adhat okot, hogy egyes csapatok szerint a riválisaik az automatizált rendszereikkel szupergyors kiállásokat tudnak teljesíteni, ugyanakkor az ilyen rendszerek miatt nem tudnának a kerékcserét végző szerelők reagálni egy esetleges hibára.

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl szerint nekik nem kell majd semmit változtatniuk a technikai direktívába foglaltak miatt, és üdvözölte az FIA szigorítását.

„A pit crew biztonsága az egyik legfontosabb ügye a csapatunknak” – nyilatkozta a Motorsport.com kérdésére a német szakember. „Ez egy nagyon összetett harcmező a Forma-1-ben, szóval szerintem jó, hogy az FIA tisztázta, mit vár el tőlünk annak érdekében, hogy a szabályokon belül maradjunk.”

„Nem hiszem, hogy nekünk emiatt olyan sokat kéne változtatnunk, mert mi mindig is egy konzervatívabb hozzáállást választottunk a kiállásokkal kapcsolatban, hogy nehogy veszélynek tegyük ki a szerelőinket.”

Annak ellenére, hogy a Red Bull stabilan 2 másodperc alatti kiállásokat tud produkálni és mégsem fűződik a nevükhöz nagyobb bokszutcai baleset az elmúlt időszakból, Seidl szerint jó, hogy az FIA nem várja meg a baj bekövetkeztét.

„Az egyik oka annak, hogy örülünk az FIA technikai direktívájának, mert fontos, hogy néha megelőzzük a biztonsági problémákat, ne pedig csak várjunk arra, hogy bekövetkezzen, és arra reagáljunk.”

Seidl azt is hozzátette, hogy ők a McLarennél arra koncentráltak, hogy az általuk használt felszerelés ne jelentsen biztonsági veszélyt a szerelőikre.

„Mi úgy álltunk a kerékcserékhez, hogy próbáltuk felfedezni a szabályok adta lehetőségeket, de ezt úgy tettük, hogy közben biztosítsuk a pit crew biztonságát.”

A helyzet azért lehet problémás az elkövetkező időszakban, és azért is számíthatunk heves tiltakozásra a Red Bull részéről, mert pont az FIA fagyasztotta be a 2020-as szezon elején a bokszutcai felszerelések fejlesztését is, ezzel gyakorlatilag bebiztosítva a Red Bull előnyét a többi csapattal szemben.

Ahogyan az már a megdőlő hátsó szárnyak vitájában is elhangzott, az egyik legnagyobb probléma ezen a téren az, hogy a költségsapka alatti költségvetésük meghatározásakor a csapatok természetesen nem számoltak azzal, hogy az FIA többször is effekíve szabályt fog módosítani a szezon során. Az új hátsó szárnyak a Red Bull és az Alfa Romeo számításai szerint félmillió dollárba kerültek, de egy bokszutcai felszerelés ára is 250,000 dollár körül mozog.

Nehezen tudjuk elképzelni, hogy pont Helmut Marko hagyná majd szó nélkül, amikor a csapatának egyik legnagyobb előnyét a rivális Mercedesszel szemben ilyen könnyen elveszik tőlük...