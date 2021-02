A McLaren szerint „sajnálatos dolog”, hogy módosítani kellett az aerodinamikai szabályokon

Több kisebb és nagyobb szabálymódosítás révén az F1-es autók leszorítóerejének szintje több kalkuláció szerint is valahol a 2019-es értékekre eshet majd vissza ebben az évben.

Elsősorban a biztonság állt a mostani változtatások hátterében, mivel tavaly már akkora volt a leszorítóerő, hogy azzal a Pirelli abroncsai sokszor már nem bírtak el.

A McLaren technikai igazgatója azonban nem örül ezeknek a korlátozásoknak. „Sajnálatos dolog, hogy szükség volt erre. Van azonban néhány oka ennek, hiszen lényegében ez lesz ezeknek az autóknak a harmadik éve, és egyre csak gyorsabbá és gyorsabbá váltak” – mondta Key.

„Őszintén szólva elképesztően gyorsak a jelenlegi autók, a pilóták is egyre jobban kiismerték őket, így már ösztönből vezettek és hajtottak át a gyorsabb kanyarokon, erre pedig korábban nem igen volt példa. Ilyen erőhatásokat még nem tapasztaltunk korábban.”

„Szerintem ezért is volt észszerű, hogy kicsit visszafogják a gyeplőt, ezzel pedig biztosították, hogy a Pirelli is meg tudjon birkózni a feladattal és a még nagyobb terhelésekkel a jelenlegi abroncsspecifikáció harmadik évében” – utalt ezzel Key arra, hogy az F1 lényegében idén is azokat a gumikat használja, amelyeket 2019-ben és 2020-ban, csak kisebb módosításokkal.

A magasabb kanyarsebességek miatt nagyobb terhelés kerül a Pirelli-gumikra, illetve a megnövekedett hőhatásokat is ki kellene bírniuk. A szabályok változtatása nélkül minden bizonnyal még tovább gyorsult volna a mezőny idénre, így pedig megnőtt volna annak a valószínűsége, hogy egyre több defektet és egyéb meghibásodást lássunk a szezon során.

Key szerint ettől függetlenül idén is fontos lesz az aerodinamikai fejlesztés, főleg az idei szabályok által befolyásolt területeken. „Ez teljesen újfajta irányokhoz vezet, de bizonyos területeket újra meg kell tanulni, néhány helyen ezek pedig igazán kritikusak.”

„Ebből a szempontból tehát kár érte, hogy nem tudtuk folytatni ott, ahol tavaly abbahagytuk, mivel akkor egyfajta természetes folyamat zajlott volna, de persze ez mindenkire ugyanúgy hat ki, és megvannak az okok, hogy miért volt szükség rá” – zárta a 2021-es szabályokkal kapcsolatos gondolatát James Key.

