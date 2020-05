A McLaren szerint nagy a veszélye annak, hogy az F1 csapatokat veszíthet el a rajtrácsról

A Forma-1 is szünetel a koronavírus miatt, de már most komoly kérdések vannak a költségek körül. A sport fokozatosan próbálta meg csökkenteni a kiadásokat, melynek az egyik új alapját a jövőre bevezetésre kerülő 175 millió dolláros felső limit jelentette volna.

Ez a limitösszeg azonban lassan a múlté, hiszen nagyon komoly gazdasági kérdések adódtak, és immáron a túlélés a cél. Ahogyan Ross Brawn is fogalmazott a Liberty Mediától, ha a vírus folytatódik, akkor a Forma-1 is a csőd szélére kerülhet.

A kisebb csapatok közül páran így sem lehettek nyugodtak, és a mostani helyzet olyasvalamit generált számukra, amit talán még soha. Zak Brown, a McLaren főnöke azt mondta, ha nem hoznak komoly döntéseket, akkor 4 csapatot is elveszíthetnek 2021 előtt.

Ez pedig drámai ütés lenne a Forma-1 számára, miközben a gyártók környékén is lehetnek kérdőjelek, akik szintén nem írták alá az új Concorde Egyezményt. A költségvetési sapka új összege 150 millió dollár lehet, de a kisebb csapatok ezt is sokallják.

A hírek szerint a Ferrari és a Red Bull ellenáll, nem akar 150 millió alá menni, addig a Mercedes a többség felé hajlik. A háttérben folyamatosak az egyeztetések erről, és az új limit 100-125 millió dollár is lehet, de ehhez meg kellene egyezniük egymással a feleknek.

A Formula E vezetője szerint a Forma-1 előtt adott a lehetőség, hogy teljesen átalakítsák az üzletüket, és egy 75 millió dolláros limit is megvalósítható lenne. A nagy kérdés, hogy a költségek drasztikus csökkentésével hány állás szűnne meg.

Jean Todt, az FIA elnöke nagyon is támogatja a csökkentéseket, így a francia maximálisan a kisebbek véleményén van, de nincs garancia a megállapodásra. Máskülönben azonban ez néhány csapatnak valóban az F1-es tagságába kerülhet.

„Nagy a veszélye annak, hogy a válság miatt csapatokat veszíthetünk.” - idézte a RaceFans Seidl-t. „Jelenleg nem tudjuk, hogy mekkora lesz a bevétel idén, ahogyan azt sem, hogy mikor térünk vissza a versenyzéshez. Természetesen mindannyian azt reméljük, hogy a lehető legtöbb futamon állhatunk rajthoz.”

Seidl azt mondta, nagyra értékeli Todt szerepét a költségvetési limitről folytatott tárgyalások kapcsán, amiben az FIA elnöke is szerepet játszik.

„A költségvetés felső határának további csökkentése idén nem segít nekünk, így ehhez más rövid távú intézkedésekre van szükségünk, mint például az autók befagyasztása, amiket korábban tárgyaltunk a költségmegtakarítás érdekében.”

„Ez legalább előretekintést ad a Forma-1-ben résztvevők számára, hogy a sport valójában sokkal egészségesebb és fenntarthatóbb lesz a jövőben, mely remélhetőleg az összes csapat számára lehetővé teszi a túlélést a válságban.”

„Jean Todt sok privát beszélgetést folytat a csapatokkal, amit én is érthetőnek gondolok, mivel eltérő érdekekről van szó ebben a vitában. Ugyanakkor mindenkit elkötelezettnek látok abban, hogy megértik a helyzetet, azt, hogy egy nagy válságban vagyunk, és nagy döntéseket kell hoznunk a csapatunk és a Forma-1 megvédése érdekében.”

„Szóval továbbra is remélem, hogy a következő napokban megteszünk egy nagy lépést a költségvetési felső limit kérdésében, és meghozzuk ezeket a merész döntéseket, mert ez nemcsak a mi érdekünk, hanem mindenki másé is a sporton belül.”

„Nem titok, a McLarennél sokat tettünk annak érdekében, hogy ezeket az új szabályokat érvényesítsük 2021-re. Ugyanakkor most szembe kell néznünk a valósággal, ezzel a válsággal. Teljes mértékben támogattuk ezeknek az új szabályoknak az 1 évvel való eltolását, mivel jelenleg ez jelenti a valóságot.”

„Nem tudjuk, hogy milyen lesz a pénzügyi helyzet ebben az évben. Jelenleg azt sem tudjuk, hogy mikor versenyezhetünk. Szóval ez egy nagyon is ésszerű döntés volt, mert ez a pénzügyi helyzettől függetlenül mindenki számára lehetőséget ad arra, hogy a legrosszabb esetben ugyanazzal az autóval guruljunk ki, mint amivel készen álltunk Melbourne-re.”

The 2021 Formula 1 technical regulations are announced. Jean Todt, President, FIA, Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, Nikolas Tombazis and Chase Carey, Chairman, Formula 1

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images