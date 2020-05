A McLaren szerint működhetnek a dupla-nagydíjak a Forma-1-ben

A Forma-1 a tervei szerint a nyár első felében elrajtolna, de nyilvánvaló, hogy hasonlót nem engedhet meg magának, mint ami Ausztráliában történt, az eredeti évadnyitó helyszínen, ahol közvetlen a szabadedzések előtt kellett törölni a hétvégét.

A legutóbbi hírek szerint az új, jelentős mértékben átdolgozott 2020-as F1-es versenynaptár már úton van, és azt a következő héten adhatják ki. A Liberty Media teljes mértékben szabad kezet kapott a naptár átalakítására, így lehetséges, hogy lesznek meglepetések.

A hírek arról is szólnak, hogy Silverstone akár három versenynek is otthont adhat, amire soha ezelőtt nem volt példa az F1-ben. Most azonban a helyzet megkívánhatja, akárcsak a dupla-nagydíjat, így egy helyszínen több nagydíj is lebonyolítható lenne.

Pillanatnyilag a legreálisabb az, hogy Ausztria rendezi meg az évadnyitót, ahol javultak a körülmények, így ez azt is jelentené, hogy Franciaország beáll a halasztott nagydíjak sorába. Belgiumban is sok a kérdőjel az új kormányhatározatok miatt, melyek szerint augusztus végéig nem lehetnek nagyobb események az országban.

Monza atmosphere Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

A RaceFans is egészen közelről foglalkozik a témával, és arról írt, hogy Andres Seidl, a McLaren csapatfőnöke szerint a csapatoknak nyitottnak és rugalmasnak kell lenniük az új ötletekre, vagy azokra a dolgokra, amik segítik őket abban, hogy a lehető legtöbb futamot rendezzék meg, mindaddig, amíg az kereskedelmi oldalról is rendben van.

Azzal, ha 2 versenyt rendeznek meg egy hétvégén, sok teher kerülhet le a csapatok vállairól, elsősorban az utaztatás kapcsán, miközben csökkentik a fertőzés kockázatát. A legfontosabb azonban az emberek védelme.

„A legfontosabb az emberek védelme, szóval, ha a kétnapos eseményekkel segíteni tudunk nekik, akkor ennek van értelme. A versenyhétvége formátumát illetően ismét csak azt tudom mondani, hogy ha ez kereskedelmi oldalról rendben van, akkor érdemes lehet két futamot rendezni egy versenyhétvégén.”

„Mindaddig, amíg ez nem így van, számomra a formátum jelenleg a szombati időmérőt, és a vasárnapi futamot jelenti, ami nagyon jól működik, és nem látom magam előtt, hogy miért kellene ehhez hozzányúlni, kivéve, ha idén ennek erős kereskedelmi okai vannak. Szóval lehet ráció ebben a két versenyben.”

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A személyzet terhelésének enyhítésére szolgáló további intézkedések magukban foglalhatják a hosszabb kijárási tilalmat a munkaidők kapcsán, miközben csökkentik a szezon előtti teszteléseket a 2021-es F1-es idényre vonatkozólag, amiről már korábban is szó volt.

„Ez határozottan olyasvalami, ami a radarunkon van. Ismét csak azt mondom, hogy az emberek védelme a legfontosabb. Nem látom azt, hogy magának a versenyhétvégének kellene a legnagyobb problémának lennie. A legnagyobb problémát azok a napok száma, amikor távol vagyunk az otthonunktól. A média esetében ez nem különbözik.”

„Szóval, ha a kétnapos események, vagy a tesztek kihagyása segít ebben a költségmegtakarításokon túlmenően, ami szintén ebből áll össze, akkor azt hiszem, határozottan olyasvalamiről beszélünk, amit meg kell vizsgálnunk. Ezek olyan megbeszélések, amik a csapatok, az FIA, és a Forma-1 között is zajlanak.”

